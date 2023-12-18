Telefonlardan silinmesi gereken 17 tehlikeli uygulama. Aman ha çok dikkatli olun

Milyonlarca cihaza yüklenmiş korsan yazılım içeren finans uygulamalarını keşfeden ESET kullanıcıları uyardı. Forbes’a konuşan uzmanlar telefonunuzdan hemen silmeniz gereken 17 uygulamayı açıkladı

Kötü amaçlı yazılım içeren uygulamaların Google’ın güvenlik duvarından kaçtığını ve Play Store'un yanı sıra üçüncü taraf uygulama mağazalarında da ortaya çıktığı görüldü. ESET araştırmacıları, Play Store’da çok yaygın olmasına rağmen, tehlikeli uygulamalardan bazılarını Apple'ın App Store'unda da buldu. Ancak Apple kullanıcılarının da cihazlarını kontrol etmesi gerekiyor.

SOSYAL MEDYA VE SMS İLE PAZARLANIYOR

ESET'ten Lukas Stefanko “2023'ün başından beri araştırmalarımız kolay erişim vaat eden yanıltıcı Android finans uygulamalarında endişe verici bir büyüme gözlemledi” dedi. ESET, bu tehlikeli uygulamalara "SpyLoan" adını verdi. Uygulamalar sosyal medya ve SMS yoluyla pazarlanıyor. Ayrıca Google Play'de de mevcut olan söz konusu uygulamaların dolandırıcı web siteleri ve üçüncü taraf uygulama mağazalarından indirilebileceği belirtildi.

12 MİLYONDAN FAZLA İNDİRİLDİ

ESET uyarısını yayınladığında, henüz Avrupa veya ABD olmasa da uygulamalar zaten birden fazla ülkeyi hedef alıyordu. Uygulamalar; hesap ayrıntıları, mesajlar ve kişiler dahil olmak üzere hassas kişisel bilgileri çalmak üzere tasarlandı. ESET, Play Store'daki bu tür 18 uygulamanın ayrıntılarını Google'a iletti ve biri hariç tümü kaldırıldı. Ancak uygulamalar çoktan 12 milyondan fazla indirilmişti.

BU UYGULAMALARI TELEFONUNUZDAN SİLİN

Uzmanlar aşağıda yer alan listedeki herhangi bir uygulama eğer telefonunuzda varsa silmenizi tavsiye ediyor. Silme işleminin ardından cihazınızın şifresini, Wifi şifrenizi ve finansal hesaplarınızın şifrelerinizi değiştirmeniz de önem taşıyor. Ek olarak şüpheli e-postalara veya mesajlara dikkat edin.

AA Kredit

Amor Cash

GuayabaCash

EasyCredit

Cashwow

CrediBus

FlashLoan

PréstamosCrédito

Préstamos De Crédito-YumiCash

Go Crédito

Instantáneo Préstamo

Cartera grande

Rápido Crédito

Finupp Lending

4S Cash

TrueNaira

EasyCash

Google, Android kullanıcılarına cihazlarındaki güvenlik ihlalinin işaretlerini gösteren bir liste yayınladı. Şirket güvenlik ihlallerine dair kullanıcılarına dikkate alması gereken durumları şu şekilde açıkladı:

CİHAZ BELİRTİLERİ:

Cihazdaki virüs uyarısı

Kullandığınız anti-virüs yazılımı artık çalışmıyorsa

Cihaz önemli ölçüde yavaşladıysa

Cihazınızın depolama alanında beklenmedik ciddi bir azalma varsa

Cihazınız düzgün çalışmıyorsa

TARAYICI BELİRTİLERİ:

Virüs uyarısı alıyorsanız

Reklamlar ve kaybolmayan yeni sekmeler açılıyorsa

İstenmeyen Chrome uzantıları veya araç çubukları geri gelmeye devam ediyorsa

Tarayıcınız kontrolünüz dışında ve yabancı sayfalara yönlendiriyorsa

Chrome ana sayfanız veya arama motorunuz izniniz olmadan değişiyorsa​

DİĞER BELİRTİLER:

Kişileriniz sizden kesinlikle sizin göndermediğiniz e-posta veya sosyal medya mesajları alıyorsa

Yukarıdakilerden belirtilerden herhangi birini cihazınızda fark ederseniz, Google aşağıdaki adımları takip etmenizi öneriyor:

Google Play Korumanın açık olduğundan emin olun

Android cihaz ve güvenlik güncellemelerini kontrol edin

Kullanabileceğiniz en son Android güncellemesini yükleyin

Güvenlik güncellemelerini ve Google Play sistem güncellemelerini yükleyin

Güvenilmeyen uygulamaları kaldırın (Artık Play Store’da olmayan ya da harici yüklediğiniz uygulamalar)

Güvenlik kontrolü yapın

Tüm bu tavsiyelere rağmen Play Store, Apple’ın App Store’undan daha fazla kötü amaçlı yazılımla dolu. Şu ana kadar Google'ın güvenlik çabalarını değerlendirecek bir ölçüt yoktu. Ancak Apple'ın hamlesiyle her şey değişmek üzere olabilir. Eğer Apple, güvenliğini zayıflatmadan üçüncü taraf uygulama mağazalarının kapısını açabilirse, o zaman Google kaçınılmaz olarak Android kullanıcıları için daha iyisini yapma konusunda baskı altına girecek.