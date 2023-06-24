Telefonları her gece kapatıp açın. Siber güvenlik ekibi uyardı

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Sidney Teknoloji Üniversitesinde çalışan birtakım siber güvenlik ekibi, telefonun her gün yeniden başlatılmasını tavsiye etti.

Bu sayede arka planda kullanıcı verilerini toplayan uygulamaların ve işlemlerin zorla kapatılacağı dile getirildi.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese tarafından önerilen bu strateji, hackerların sizi düzenli olarak takip etmesinin de önüne geçecektir.

New South Wales Üniversitesinde siber güvenlik alanında çalışan bir dizi araştırmacı da benzer bir öneride bulundu.

Uzmanlar, telefonun düzenli olarak kapatılıp açılmasına ek olarak, uygulamalara ve verilen izinlere de dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.