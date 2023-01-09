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  • 'Telefonumu ve cüzdanımı çaldırdım, bacağımdan bıçaklandım' dedi polise verdiği yanıt herkesi şaşırttı

'Telefonumu ve cüzdanımı çaldırdım, bacağımdan bıçaklandım' dedi polise verdiği yanıt herkesi şaşırttı

Telefonunu ve cüzdanını çaldırdığını, bacağından bıçaklandığını söyleyen bir şahıs, polise olayın gerçekleştiği yeri dahi gösteremedi.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 17:20
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'Telefonumu-cüzdanımı çaldırdım, bacağımdan bıçaklandım' dedi verdiği yanıt herkesi şaşırttı

'Telefonumu ve cüzdanımı çaldırdım, bacağımdan bıçaklandım' dedi polise verdiği yanıt herkesi şaşırttı
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İHA’da yer alan haber göre olay, bugün Antalya’da Muratpaşa’da gerçekleşti.

Yunus S., tanımadığı kişiler tarafından sokak ortasında telefonu ile cüzdanının alındığını ve bacağından bıçaklandığını belirterek yakındaki markete geldi. Buradan durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbarla adrese polis ekipleri sevk edildi.

SAĞ AYAĞI YARALI YÜRÜDÜ
Yunus S.'den ilk bilgileri alan ekipler, bölgede araştırma yaptı ve şahıstan olay yerini göstermesini istedi. Sağ ayağı yaralı şekilde yürüyen şahıs, ekiplerin tüm çabasına rağmen olayın gerçekleştiği yeri gösteremedi.

Gasp edildiğini ileri süren Yunus S., ifadesi alınmak üzere ekip aracıyla polis merkezine götürüldü. Bir süre daha araştırma yapan ekipler, bir ize ulaşamayınca bölgeden ayrıldı.
 

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Alperen27
9.01.2023 17:48
ne yapsın çocuk şikayetci olacak vuran gaspcılar ondan önce gelip köşede pusu kuracak belkide ölecek kime güvensin çocuk haklı hz Ömer laflarınamı kansın  
 
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