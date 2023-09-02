'Telefonunu çıkar' yerini 'pasaportunu çıkar'a bıraktı

Sokak röportajında konuşan gurbetçinin Almanya’da yaşadığına inanmayan genç vatandaş, “Pasaportunu çıkar” diyerek gurbetçiden pasaportunu çıkarmasını istedi. Böylece 'telefonunu çıkar' yerini 'pasaportunu çıkar’a bıraktı.

'Telefonunu çıkar' yerini 'pasaportunu çıkar'a bıraktı

Sokak röportajında konuşan gurbetçi ‘Almanya’daki işsizlik maaşının Türkiye’deki asgari ücretten fazla olduğunu söyledi. O an orada bulunan genç bir vatandaş ise, Almanya’daki asgari ücretin 900 euro olduğunu iddia ederek gurbetçiyle tartıştı.

“PASAPORTUNU ÇIKAR”

Tartıştığı gurbetçinin Almanya’da yaşadığına inanmayan genç “Pasaportunu çıkar” diyerek gurbetçinin pasaportunu görmek istedi. Böylece 'Telefonunu çıkar' tartışması yerini 'Pasaportunu çıkar’a bıraktı.

Sokak röportajına konuşan gurbetçi,

“Almanya’daki İşsizlik maaşı bile senin burada kazandığın paranın 3-4 katı” dedi.

Bunun üzerine genç bir vatandaş geçen gün Almanya’da olduğunu iddia ederek,

“Daha geçen gün Almanya’daydım. Orada asgari ücret 900 euro. Senin dediğin gibi 1500 euro diye bir şey yok. Orada şuan domates 7-8 euro. Almanya’da 5 kişi bir evde çalıştığı zaman geçinemiyor. Sen hangi Almanya’da yaşıyorsun? Pasaportunu çıkar” diyerek gurbetçinin Almanya’da yaşadığına inanmadı.

Gurbetçinin pasaportunu çıkarmasından sonra genç vatandaş “Sen orada oturuyorsun burada niye konuşuyorsun?” dedi.

Video sosyal medyada gündem olurken bazı sosyal medya kullanıcıları genç vatandaşın gurbetçi karşısında ‘geri adım’ attığını belirtti.

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