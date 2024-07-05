Telefonunuza gelen bu mesaja sakın cevap vermeyin. Banka hesabınız boşaltılabilir

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Telefonunuza gelen bu mesaja sakın cevap vermeyin. Banka hesabınız boşaltılabilir

Dolandırıcılar bu kez de SMS yöntemini kullanarak kişisel bilgilerinizi ele geçirmeye çalışıyor. Telefonunuza gelen bu mesaja cevap vermeyin.

Dolandırıcılar son zamanlarda siber dolandırıcılık yöntemlerinden biri olan sahte kargo bildirimleri ile vatandaşları dolandırıyor.

Bu mesajlarda, kullanıcıların adres güncellemesi yapması gerektiği belirtilerek kişisel ve finansal bilgiler ele geçirilmeye çalışılıyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi cep telefonlarına gelen “Kargonuz adres nedeniyle gönderim merkezine iade edilmiştir, tekrar gönderilebilmesi için lütfen adresinizi güncelleyin” mesajıyla ilgili uyarılarda bulundu.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada,

“SMS yoluyla gönderilen, ‘Kargonuz adres nedeniyle gönderim merkezine iade edilmiştir, tekrar gönderilebilmesi için lütfen adresinizi güncelleyin.’ mesajı, siber dolandırıcılık yöntemidir. Kargo şirketleri genellikle adrese yeniden gönderim için herhangi bir ücret talep etmemektedir.

Kargonun ulaştıramadığı durumlarda, teslim edilemediği yönünde bir mesaj gelmektedir.

Dolandırıcılar kargo takibi ile ilgili SMS’lerinde genellikle sahte bir sipariş numarası kullanmaktadır. Bu numara resmi hesaplarda bulunan sorgulama ekranlarından kontrol edilmelidir.

SMS dolandırıcılığına maruz kalmamak için şüpheli mesajlara itibar edilmemeli ve kişisel bilgiler paylaşılmamalıdır” ifadeleri kullanıldı.

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