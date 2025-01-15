Telefonuyla duşa giren kadın hayatının şokunu yaşadı

Uzmanlara göre, duş sırasında oluşan buhar ve yüksek nem, küfün büyümesi için ideal bir ortam oluşturuyor.

Nem yalnızca küf oluşumuna neden olmakla kalmıyor; telefonun suya dayanıklı olmasına rağmen cihazın iç donanımlarına da zarar verebiliyor. Bu video sosyal medyada karışık tepkiler aldı.

Bazı kullanıcılar durumu banyodaki yetersiz havalandırmaya bağlarken, diğerleri kılıfın düzenli temizlenmediğini öne sürdü.

Apple’ın kullanıcı forumlarında da deri kılıflarda küf oluşumu ile ilgili benzer şikayetler yer alıyor. Bir kullanıcı, "50 dolarlık bir kılıf aldım ve evde mantar yetiştiriyorum" diyerek durumun ironisini dile getirdi.

Uzmanlara göre deri kılıflar, organik ve gözenekli yapıları nedeniyle nemi emiyor ve küf oluşumuna zemin hazırlıyor.

Nemli ortamlarda kullanılan deri ürünlerin düzenli olarak temizlenmesi ve iyi havalandırılan bir yerde tutulması öneriliyor.

Mantar oluşumu yalnızca telefon kılıflarıyla sınırlı değil; buhar ve nem elektronik cihazların içinde de küf oluşumuna yol açabilir.

ABD Çevre Koruma Ajansı’na (EPA) göre, küf, nemin bulunduğu her yerde gelişebilir.

Uzmanlar, banyoda küf oluşumunu engellemek için havalandırma sistemlerinin kullanılmasını, pencerelerin açık tutulmasını ve fazla buharın önlenmesini tavsiye ediyor.

Siyah küf, toksik ve toksik olmayan türleriyle sağlık sorunlarına neden olabilir. Özellikle toksik siyah küf, astım ve solunum yolu hastalıklarına yol açabilecek ciddi etkiler oluşturabilir.