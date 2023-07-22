Telegram'a beklenen özellik geldi

Telegram’a gelmesi beklenen Hikayeler özelliği sonunda geldi.

Telegram'a beklenen özellik geldi

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Telegram messenger, Pavel Durov'un bu ayın başlarında duyurduğu bir özellik olan Hikayeleri artık destekliyor.

Uygulamanın yeni sürümü indirilebilir durumda ve yüklendikten sonra, Hikayeleri kaydetme simgesi "Mesaj yaz" düğmesinin yanında görünecek.

Hikaye oluşturulduktan sonra, arkadaşlar veya belirli kişiler gibi platformun tüm veya belirli kullanıcıları tarafından görülebilir hale getirilebilecek.

Telegram kurucusu Pavel Durov, Hikayeler özelliğiyle ilgili olarak: "Aldığımız tüm yeni özellik taleplerinin yarısından fazlası Hikayeler ile ilgili. Başlangıçta, Hikayeler zaten her yerde olduğu için buna karşıydık. Ancak, kullanıcılarımızı dinlemeseydik ve mevcut formatlar üzerinde yenilik yapmasaydık Telegram, Telegram olmazdı" demişti.

SADECE PREMİUM ABONELERE

Hikayeler tüm sohbetler listesinin üzerine yerleştirilecek. Kullanıcılar ayrıca akıllı telefonun ön ve arka kameralarıyla çekilen fotoğraf ve videoları aynı anda hikayelere ekleyebilecekler. Yayınlanan hikayeler kullanıcılar tarafından 6, 12, 24 veya 48 saat boyunca görüntülenebilecek.

Öte yandan yalnızca Premium aboneler hikayeler oluşturabilirken, diğer kullanıcılar ise bunları yalnızca görüntüleyebilecekler.

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