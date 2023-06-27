Telegram’a Instagram’ın sevilen özelliği geliyor

Mesajlaşma uygulaması Telegram’a Hikayeler özelliğinin geleceği açıklandı.

Telegram’a Instagram’ın sevilen özelliği geliyor

Telegram yeni özellikler almaya devam ediyor. Telegram’a Instagram’ın sevilen özelliği olan Hikayeler’in geleceği duyuruldu.

Telegram CEO’su Parel Durov, bugün yaptığı duyuru ile anlık mesajlaşma uygulamasına hikayeler özelliği belirtti.

CEO tarafından paylaşılan bilgilere göre Telegram kullanıcıları, paylaştıkları hikayelerin kimler tarafından görülebileceğini belirleyebilecekler.

Seçenekler arasında hikayelerin herkes, kişi listenizdeki kişiler veya belirlediğiniz birkaç kişi tarafından görülebilmesi yer alacak.

Hikayeler, sohbet listesinin en üstünde, aynı Instagram’da olduğu gibi yan yana sıralanarak gösterilecek. Bununla beraber kullanıcılar, paylaşacakları hikayeye bir başlık ve bağlantı ekleyebilecekler. Ayrıca diğer kişileri de etiketlemek mümkün olacak.

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TEMMUZ AYINDA KULLANIMA AÇILACAK

Aktarılan bilgilere göre hikayenin ne zaman kaldırılacağını da seçebilmek mümkün olacak. Bunun için 6, 12, 24 ve 48 saat seçenekleri olacak.

Durov, Hikayeler özelliği için son testlerin gerçekleştirildiğini ve Temmuz ayının başlarında ise herkesin kullanımına sunulacağını belirtti.

TELEGRAM CEO’SU DUROV’UN İLGİLİ DUYURUSU:

“Hikayelerinizi profil sayfanıza yerleştirme özelliği, Telegram profillerini daha bilgilendirici ve renkli hale getirecek. En yakın bağlantılarınızdan daha fazla içeriği keşfetmenin yanı sıra, gruplarda veya kanal yorumlarında bağlantı kurduğunuz kullanıcılar hakkında daha fazla bilgi görebileceksiniz.

Kanallarda hikayeleri yeniden paylaşma özelliğini başlattığımızda, Telegram’da viral olmak çok daha kolay hale gelecek, kanallar ise daha fazla etkileşim ve abone kazanacak“

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