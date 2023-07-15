Telegram’da yeni dönem. Artık daha kolay olacak

Telegram’da artık kullanıcılar Wallet Pay’i kullanarak uygulama içi ödemeleri Bitcoin (BTC), Tether (USDT), ve Toncoin (TON) ile yapabilecekler

Telegram’da yeni dönem. Artık daha kolay olacak

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, kripto ödemeleri için ilk adımı Mayıs ayında atmıştı.

Telegram uygulama içi kripto ödemeleri başlatarak üç kripto para için ödeme imkanı sundu.

Artık satıcılar ve Wallet Pay kullanıcıları, mal ve hizmetler için anında ve güvenli ödemeler yapmak için Bitcoin (BTC), Tether (USDT), ve Toncoin’i (TON) kullanabilecekler.

Wallet sözcüsü, şu anda Wallet Pay tarafından desteklenen ülkelerin listesinin, ABD ve Mali Eylem Görev Gücü tarafından kara listeye alınan ülkeler hariç çoğu ülkeyi içerdiğini söyledi. Örneğin, Wallet Pay'in bu yeni ödeme hizmeti İran, Myanmar ve Kuzey Kore gibi ülkelerde geçerli olmayacak.

Vatandaşlarının kripto aracılığıyla ürün ve hizmet ödemeleri yapmalarına izin vermeyen ülkeler arasında Rusya, Endonezya, Vietnam, İran, Mısır da yer alıyor.

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