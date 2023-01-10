10 Ocak 2023 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Uygunsuz filmde karımı gördüm dedi. Televizyonda bir rezillik daha ortaya çıktı

Uygunsuz filmde karımı gördüm dedi. Televizyonda bir rezillik daha ortaya çıktı

Esra Erol’a katılan Sibel Birsoy isimli kadın, kocasının kendisini uygunsuz bir videoda gördüğü iddiasıyla terk ettiğini ve videonun kendisine ait olmadığını söyledi. Olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 11:35
Takip Et

Televizyonda bir rezillik daha ortaya çıktı. Uygunsuz filmde karımı gördüm dedi

Uygunsuz filmde karımı gördüm dedi. Televizyonda bir rezillik daha ortaya çıktı
+
Aa
-

Sibel Birsoy isimli kadın katıldığı canlı yayında kocasının ve kendisinin de evliliklerini aldatma yüzünden bitirdiklerini, ikisinin de birbirleriyle yaralarını sardıklarını söyledi. Evlendikten sonra sıfırdan başladıklarını söyleyen Birsoy, Bursa Orhangazi’ye yerleştiklerini, eşini TIR şoförü olduğunu ve fedakarlık yaparak yurtdışına gittiğini anlattı.

Birsoy; eşinin rüyasında uçurumdan düştüğünü, kendisinin onu tutmadığını, psikolojisinin bozulduğunu ve kendisine “diğer kadınlar gibisin” diyerek ihanet suçlamasıyla çekip gittiğini söyledi. Uzun süre eşinin Fransa’da çalıştığını, daha önceki evliliğinden yara aldığını, daha önceki evliliğinden öfkeli ve sinirli olduğunu aktardı.

"UYGUNSUZ VİDEODAKİ KADININ BEN OLDUĞUMA İNANDI"

Sibel Birsoy yaptığı açıklamada, eşinin eve geldiğinde televizyona video bağladığını ve bir uygunsuz videoda yer alan kadının kendisine benzediğini söylediğini ve kendisini terk ettiğini söyledi. Birsoy “Ne yaptıysam inandıramadım bu adamı” diyerek, kendisinin kesinlikle böyle bir şey yapmadığını ifade etti.

Mahmut Birsoy ise Fransa’da çalıştığını, kendisinin uzun dönemler çalıştıktan sonra eve döndüğünde sürekli Sibel Birsoy’un değiştiğini gördüğünü söyledi. Sözlerine devam eden Mahmut Birsoy, kendisinin eşinin uygunsuz videolarından emin olduğunu söylerken, kaplıcalarda eşinin uygunsuz videolar çektiğini iddia etti. Sibel Birsoy ise eşinin rüyalarında gördüklerinin esaretini kendisine yaşattığını söylerken, ne yaparsa yapsın eşine bunu yapmadığını inandıramadı.

Sibel Birsoy eşi Mahmut Birsoy’un kıskançlık sebebi ile kendi makyaj malzemelerini parçaladığını söylerken, Mahmut Birsoy da konuyla ilgili iddiaları doğruladı. Mahmut Birsoy Sibel’in psikolojisini yerle bir ettiğini söylerken, Sibel ile artık yapamadığını kendisine de anlatmaya çalıştığını ve boşanmak istediğini söyledi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Ataman K.
10.01.2023 11:39
Gündüz vakti çocuklar da seyrediyor 23'ten sonra yayınlanabilmeli bu tür Esra Erol tipi zırva programlar.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Diğer 3 aday Erdoğan'ı geçti. Son ankette Erdoğan tek bir isme karşı kazandı
1
﻿Diğer 3 aday Erdoğan'ı geçti. Son ankette Erdoğan tek bir isme karşı kazandı
﻿Diğer 3 aday Erdoğan'ı geçti. Son ankette Erdoğan tek bir isme karşı kazandı
﻿Altında fırtınalar kopacak tarihi İslam Memiş açıkladı
2
﻿Altında fırtınalar kopacak tarihi İslam Memiş açıkladı
﻿Altında fırtınalar kopacak tarihi İslam Memiş açıkladı
﻿Farioli sonucu beğenmedi
3
﻿Farioli sonucu beğenmedi
﻿Farioli sonucu beğenmedi
﻿Olan gariban küçük yatırımcıya oluyor. Aracı kurum önce hisse sattı sonra o tweetini sildi
4
﻿Olan gariban küçük yatırımcıya oluyor. Aracı kurum önce hisse sattı sonra o tweetini sildi
﻿Olan gariban küçük yatırımcıya oluyor. Aracı kurum önce hisse sattı sonra o tweetini sildi
﻿Vergi ve harçlara yüzde 123 zam emekli ve memur maaşlarına yüzde 30'cuk zam kabul edildi
5
﻿Vergi ve harçlara yüzde 123 zam emekli ve memur maaşlarına yüzde 30'cuk zam kabul edildi
﻿Vergi ve harçlara yüzde 123 zam emekli ve memur maaşlarına yüzde 30'cuk zam kabul edildi
﻿6 çocuğa cinsel istismarda karar açıklandı! İfadeler kan dondurdu
6
﻿6 çocuğa cinsel istismarda karar açıklandı! İfadeler kan dondurdu
﻿6 çocuğa cinsel istismarda karar açıklandı! İfadeler kan dondurdu
﻿Okan Buruk istedi Nuri Şahin reddetti. Oyuncunun menajeri Yeniçağ'a konuştu
7
﻿Okan Buruk istedi Nuri Şahin reddetti. Oyuncunun menajeri Yeniçağ'a konuştu
﻿Okan Buruk istedi Nuri Şahin reddetti. Oyuncunun menajeri Yeniçağ'a konuştu
﻿İş yeri hırsızları kıskıvrak yakalandı
﻿İş yeri hırsızları kıskıvrak yakalandı
﻿İş yeri hırsızları kıskıvrak yakalandı
﻿Prens Harry'nin olay yaratan kitabı raflarda
﻿Prens Harry'nin olay yaratan kitabı raflarda
﻿Prens Harry'nin olay yaratan kitabı raflarda
﻿Araba alma hayali kuruyordu. Akılalmaz son
﻿Araba alma hayali kuruyordu. Akılalmaz son
﻿Araba alma hayali kuruyordu. Akılalmaz son
﻿Kayan aracı eliyle tutmaya çalıştı!
﻿Kayan aracı eliyle tutmaya çalıştı!
﻿Kayan aracı eliyle tutmaya çalıştı!
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.