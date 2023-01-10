Uygunsuz filmde karımı gördüm dedi. Televizyonda bir rezillik daha ortaya çıktı

Sibel Birsoy isimli kadın katıldığı canlı yayında kocasının ve kendisinin de evliliklerini aldatma yüzünden bitirdiklerini, ikisinin de birbirleriyle yaralarını sardıklarını söyledi. Evlendikten sonra sıfırdan başladıklarını söyleyen Birsoy, Bursa Orhangazi’ye yerleştiklerini, eşini TIR şoförü olduğunu ve fedakarlık yaparak yurtdışına gittiğini anlattı.

Birsoy; eşinin rüyasında uçurumdan düştüğünü, kendisinin onu tutmadığını, psikolojisinin bozulduğunu ve kendisine “diğer kadınlar gibisin” diyerek ihanet suçlamasıyla çekip gittiğini söyledi. Uzun süre eşinin Fransa’da çalıştığını, daha önceki evliliğinden yara aldığını, daha önceki evliliğinden öfkeli ve sinirli olduğunu aktardı.

"UYGUNSUZ VİDEODAKİ KADININ BEN OLDUĞUMA İNANDI"

Sibel Birsoy yaptığı açıklamada, eşinin eve geldiğinde televizyona video bağladığını ve bir uygunsuz videoda yer alan kadının kendisine benzediğini söylediğini ve kendisini terk ettiğini söyledi. Birsoy “Ne yaptıysam inandıramadım bu adamı” diyerek, kendisinin kesinlikle böyle bir şey yapmadığını ifade etti.

Mahmut Birsoy ise Fransa’da çalıştığını, kendisinin uzun dönemler çalıştıktan sonra eve döndüğünde sürekli Sibel Birsoy’un değiştiğini gördüğünü söyledi. Sözlerine devam eden Mahmut Birsoy, kendisinin eşinin uygunsuz videolarından emin olduğunu söylerken, kaplıcalarda eşinin uygunsuz videolar çektiğini iddia etti. Sibel Birsoy ise eşinin rüyalarında gördüklerinin esaretini kendisine yaşattığını söylerken, ne yaparsa yapsın eşine bunu yapmadığını inandıramadı.

Sibel Birsoy eşi Mahmut Birsoy’un kıskançlık sebebi ile kendi makyaj malzemelerini parçaladığını söylerken, Mahmut Birsoy da konuyla ilgili iddiaları doğruladı. Mahmut Birsoy Sibel’in psikolojisini yerle bir ettiğini söylerken, Sibel ile artık yapamadığını kendisine de anlatmaya çalıştığını ve boşanmak istediğini söyledi.