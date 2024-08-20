TEM Otoyolu’nda iki araç çarpıştı: 1 ölü

Düzenleme: Kaynak: İHA
TEM Otoyolu’nda iki araç çarpıştı: 1 ölü

TEM Otoyolu’nda iki aracın çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 04.00 civarlarında İstanbul TEM Otoyolu Sarıyer mevkii Edirne istikametinde FSM Köprüsü çıkışında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz bir kadın sürücünün idaresindeki bir araç yol üzerinde seyir halinde olduğu esnada başka bir araca arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle çarpılan arabanın sürücüsü olay sonrası yaşamını yitirdi. Genç yaşlarda bir erkek şahıs olan ölen sürücünün üzerinden kimliği çıkmadı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini tespit edildi. Kaza sonrası köprünün 3 şeridi geçici bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Cenazenin kaldırılması ve yol temizleme çalışmalarından sonra trafik polislerinin kontrolünde yol kademeli olarak tekrar trafiğe açıldı.

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