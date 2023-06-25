TEM Otoyolu'nda tehlikeli inatlaşma kamerada

DHA’nın haberine göre, olay, dün saat 20.00 sıralarında TEM Otoyolu Hadımköy mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre sol şeritte ilerleyen minibüs sürücüsü, aynı şeride geçmek isteyen otomobile yol vermedi. Sol şeritte yavaş gittiği iddia edilen minibüs sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında çıkan yol verme tartışmasında tehlikeli anlar yaşandı. Otomobil sol şeritte minibüsün önüne geçti. Bu sırada sürücünün yanında oturan yolcu, camdan çıkarak sürücüye tepki gösterdi. Minibüs ile otomobil arasındaki tehlikeli inatlaşma ve minibüsün sol şeritte düşük hızla gittiği anlar, yine tartıştığı otomobilin sürücüsü tarafından görüntülendi.