TEM Otoyolu'nda tehlikeli inatlaşma kamerada

İstanbul Arnavutköy, TEM Otoyolu'nda iddiaya göre sol şeritte düşük hızda ilerleyen ve otomobillere yol vermeyen minibüs şoförü ile otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Otomobil sürücüsü seyir halindeki minibüsün önüne geçerek sürücüye tepki gösterdi. Otomobilin minibüsün önüne geçtiği anlar ve yaşanan tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı.

TEM Otoyolu'nda tehlikeli inatlaşma kamerada

DHA’nın haberine göre, olay, dün saat 20.00 sıralarında TEM Otoyolu Hadımköy mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre sol şeritte ilerleyen minibüs sürücüsü, aynı şeride geçmek isteyen otomobile yol vermedi. Sol şeritte yavaş gittiği iddia edilen minibüs sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında çıkan yol verme tartışmasında tehlikeli anlar yaşandı. Otomobil sol şeritte minibüsün önüne geçti. Bu sırada sürücünün yanında oturan yolcu, camdan çıkarak sürücüye tepki gösterdi. Minibüs ile otomobil arasındaki tehlikeli inatlaşma ve minibüsün sol şeritte düşük hızla gittiği anlar, yine tartıştığı otomobilin sürücüsü tarafından görüntülendi.

arnavutkoy-tem-otoyolunda-tehlikeli-inatlasma-kamerada-2297-dhaphoto1.jpg

arnavutkoy-tem-otoyolunda-tehlikeli-inatlasma-kamerada-2297-dhaphoto2.jpg

arnavutkoy-tem-otoyolunda-tehlikeli-inatlasma-kamerada-2297-dhaphoto3.jpg

arnavutkoy-tem-otoyolunda-tehlikeli-inatlasma-kamerada-2297-dhaphoto4.jpg

arnavutkoy-tem-otoyolunda-tehlikeli-inatlasma-kamerada-2297-dhaphoto5.jpg

Öne Çıkanlar
Türk kelimesinin kökeni; Türk adı nereden geldi?
Türk kelimesinin kökeni; Türk adı nereden geldi?
İmamoğlu İbrahim Selim’e bu sözleri kim için söyledi?
İmamoğlu İbrahim Selim’e bu sözleri kim için söyledi?
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
'Nas' ekonomisinden 'yas' ekonomisine
'Nas' ekonomisinden 'yas' ekonomisine
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Son Haberler
Ümit Özdağ’ın Rusya’daki Wagner krizinden sonra SADAT hakkındaki sözleri yeniden gündem oldu Güncel
Ümit Özdağ’ın Rusya’daki Wagner krizinden sonra SADAT hakkındaki sözleri yeniden gündem oldu
Fransa'da terör örgütü PKK'ya katılan terörist Habur'da güvenlik güçlerine teslim oldu Dünya
Fransa'da terör örgütü PKK'ya katılan terörist Habur'da güvenlik güçlerine teslim oldu
CHP il başkanlarından Kılıçdaroğlu’na tepki: Hacı-hocalara saatler ayrılıyor bize randevu verilmiyor Siyaset
CHP il başkanlarından Kılıçdaroğlu’na tepki: Hacı-hocalara saatler ayrılıyor bize randevu verilmiyor
Libya'da TM'ye bağlı hükümetten yargı yoluyla petrol ihracatını durdurma tehdidi Dünya
Libya'da TM'ye bağlı hükümetten yargı yoluyla petrol ihracatını durdurma tehdidi
Galatasaray Jovic'in peşinde. Vereceği para belli oldu Spor
Galatasaray Jovic'in peşinde. Vereceği para belli oldu
'Taşındım, bana ulaşamazlar' diyene kötü haber. O duruşmalardan kaçan taraflara şok Güncel
'Taşındım, bana ulaşamazlar' diyene kötü haber. O duruşmalardan kaçan taraflara şok