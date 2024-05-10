Çaykur Rizespor Pendikspor maçı hazırlıkları

Kaynak: İHA
Çaykur Rizespor Pendikspor maçı hazırlıkları
Çaykur Rizespor Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 12 Mayıs Pazar günü Pendikspor ile deplasmanda oynayacağı önemli maçın hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde sürdürdü. Teknik Direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleri ve pas çalışmalarıyla başladı ve iki grup halinde baskı ve savunma çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın son bölümünde taktiksel ağırlıklı çalışmalar ve çift kale maç gerçekleştirildi.

Karadeniz ekibinin dikkatli olması gereken bir diğer konu ise sarı kart ceza sınırında bulunan oyuncular. Gustavo Sauer, Emirhan Topçu, Attila Mocsi, Benhur Keser, Altin Zeqiri, Martin Minchev, David Akintola ve Alikulov gibi önemli isimlerin bir sonraki kartla cezalı duruma düşme riski bulunuyor. Bu durum, takımın stratejisi ve kadro seçimlerinde önemli bir faktör olabilir.

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