TEM otoyolunda trafiği kilitleyen kaza: kontrolden çıkan tır devrildi

TEM Otoyolu’nun Kocaeli girişinde, plastik ham madde ve streç film yüklü tır, kontrolden çıkarak devrildi. Tır sürücüsü kazada yaralanmadan kurtuldu. Dorsede yüklü olan plastik ham madde ve streç filmler otoyolun etrafına dağıldı.

Çevredeki yurttaşların ihbarıyla, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde yoğun bir trafik oluştu. Devrilen tır vinçle kaldırılırken araç geçişleri 2 şeritten sağlandı. Etrafa saçılan plastik ham madde ve streç fimleri kaldırma çalışması ise sürüyor.