Tem Otoyolu’nda zincirleme kaza: 10 araç birbirine girdi

Esenyurt TEM Otoyolu Mahmutbey istikametinde bugün saat 14.00 sıralarında meydana gelen zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı. Kazanın kamyon sürücüsü Adem Güllü'nün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleştiği tespit edildi.

Alınan bilgilere göre, Adem Güllü, kontrolünü kaybederek önünde seyreden başka bir kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle öndeki kamyonun sürücüsü direksiyon hakimiyetini yitirince, toplamda on aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Kazaya neden olan kamyonun sürücüsü Adem Güllü ile diğer bir kamyonun sürücüsü Harun Yalnız yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı belirtilirken, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildiler.

Kaza nedeniyle bölgede yoğun trafik oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.