Tembellerin dikkatine

Kalori yakmak için yapılan aktivitelerin etkisi, kişinin kilosu, yaşı, cinsiyeti, metabolizması ve aktivitenin süresi ve şiddetine göre değişir. Ancak genel olarak, vücudu daha çok çalıştıran, kalp atışını ve solunumu hızlandıran, kasları daha çok zorlayan aktiviteler daha fazla kalori yakar.

Bazı aktivitelerin ortalama olarak kaç kalori yaktırdığına dair bir liste aşağıda verilmiştir. Bu liste, 70 kg ağırlığında bir kişi için hesaplanmıştır. Farklı kilodaki kişiler için yakılan kalori miktarı değişebilir.

30 dakika ağırlık çalışması: 108 kalori

30 dakika uyumak: 22 kalori

30 dakika su aerobiği: 144 kalori

30 dakika Hatha yoga, germe hareketleri: 144 kalori

30 dakika orta hızla bisiklet sürmek: 252 kalori

30 dakika eliptik bisiklet: 324 kalori

30 dakika voleybol: 108 kalori

30 dakika 5.6 km/h yürüyüş: 133 kalori

30 dakika 8 km/h koşu: 306 kalori

30 dakika merdiven çıkmak: 272 kalori

30 dakika jumping jack: 200 kalori

30 dakika ip atlamak: 372 kalori

Bu liste, kalori yakmanın en etkili yollarından bazılarını göstermektedir. Ancak kalori yakmak için yapabileceğiniz daha pek çok aktivite vardır. Önemli olan, aktiviteyi düzenli, uzun ve yoğun bir şekilde yapmaktır. Ayrıca, kalori yakmak için beslenmenize de dikkat etmeniz gerekir. Aldığınız kaloriler, yaktığınız kalorilerden az olmalıdır.



