TEM'de emniyet şeridindeki araca arkadan çarpan motosikletli kurye öldü

TEM otoyolu Edirne istikametinde meydana gelen kazada, İddiaya göre, 34 JJS 31 plakalı hafif ticari bir araç sürücüsü seyir halinde ilerlerken lastiği patladığı için emniyet şeridinde durdu. Bu sırada motosikletli kurye Hasan Çıbık'ın (29) kullandığı 34 DZD 934 plakalı bir motosiklet emniyet şeridinde bekleyen hafif ticari araca arkadan çarptı. Motosiklet sürücüsü Hasan Çıbık, çarpmanın etkisiyle yola fırladı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Hasan Çıbık'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri başka bir trafik kazası yaşanmaması için yolun iki şeridini trafiğe kapattı.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME SÜRÜYOR

Kaza sebebiyle TEM Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Cenazenin olay yerinden kaldırılmasından sonra ise trafik akışı normale döndü. Kazada hayatını kaybeden Hasan Çıbık'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.