TEM'de otomobil alev topuna döndü

Alevler hızla tüm aracı sararken, olay anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Yangın, Avcılar ilçesi Ispartakule mevkiinde, dün akşam saat 22.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Kısa süre içinde tüm aracı saran alevler, büyük bir paniğe neden oldu.

Şans eseri yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Ancak, alevler içinde kalan otomobilin o anları çevredeki vatandaşların kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, sağ şeritte yanan otomobilin alevler içinde kaldığı ve araçta patlamaların meydana geldiği anlar dikkat çekti.

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Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak yangın nedeniyle bölgede yoğun bir trafik oluştu.