TEM'de tır kazası! Kağıt gibi ezilen araçta 2 kişi can verdi

Kaynak: İHA
TEM'de tır kazası! Kağıt gibi ezilen araçta 2 kişi can verdi

TEM'de meydana gelen feci kazada tıra çarpan araç kağıt gibi ezildi. Kazada 2 kişi yaşamını kaybetti.

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde tıra arkadan çarpan araç kağıt gibi ezildi, kazada 2 kişi yaşamını yitirdi. Feci kazada annesini yitiren sürücü, “Ben nasıl yaşayacağım şimdi” diye ağladı.

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Kaza, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre Ankara yönünde seyreden 22 yaşındaki Berat Kaan Y. yönetimindeki araç aynı yönde giden Mahmut Ç. idaresindeki 38 TC 915 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. Çarpmanın şiddeti ile kağıt gibi ezilen araçta yolcu olan İpek Kurt ve Pınar Albayrak olay yerinde yaşamlarını yitirdi. İpek Kurt'un oğlu olan sürücü Berat Kaan Y. ise kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu.

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ANNESİNİ KAYBEDEN SÜRÜCÜ: BEN ŞİMDİ NASIL YAŞAYACAĞIM

Kazaya şahit olanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araçta bulunan İpek Kurt ve Pınar Albayrak'ın yaşamını kaybettiğini tespit etti. Yan koltuğundaki hayatını kaybeden annesini gören sürücü ise “Bir şey söyleyin, ben şimdi nasıl yaşayacağım” dedi.

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