TEM’de TIR trafiği felç etti! 3 şerit birden makasladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
TEM’de TIR trafiği felç etti! 3 şerit birden makasladı

TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde yabancı uyruklu sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. 3 şeridi makaslayan TIR sürücüsünün neden olduğu kazada yol ulaşıma kapandı.

Kaza, TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışında İstanbul istikametinde meydana geldi. Romanya uyruklu Iona V. yönetimindeki OT 16 YKW plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan TIR 3 şeridi kapatacak şekilde makasladı.

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Bu esnada aynı istikamette gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 KS 219 plakalı otomobil makaslayan TIR'a çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Yaralananın olmadığı kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikameti ulaşıma kapatıldı. Sürücüler Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendirildi. Kazanın olduğu bölgede TIR'dan dökülen mazotlar yolda kayganlığa sebep oldu. Karayolları ekipleri bölgede talaşlama çalışması yaptı.

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Yaklaşık 1 saat sonra yol trafiğe açıldı.

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