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Temel atma töreninde temel yok. Bu görüntü Erdoğan’ın katıldığı temel atma töreninden geldi

Hatay’ın Antakya ilçesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı temel atmam töreninden çarpıcı görüntüler geldi. Antakya Yeni Devlet Hastanesi için düzenlenen törende dökülen betonun temel olmadığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar - 09:56
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Temel atma töreninde temel yok

Temel atma töreninde temel yok. Bu görüntü Erdoğan’ın katıldığı temel atma töreninden geldi
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Hatay'ın Defne ilçesinde dün deprem konutları ve devlet hastaneleri temel atma töreninde çimento dökülen yerin çok ufak bir alan olduğu ve etrafında herhangi bir inşaat çalışması yapılmadığı ortaya çıkmıştı. Gazeteci Murat Ağırel, aynı uygulamanın Antakya Yeni Devlet Hastanesi temeli için de yapıldığını duyurdu.

 

 

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Hatay'ın İskenderun ilçesinde deprem konutları ve temel atma törenine katıldı. Defne Yeni Devlet Hastanesi'nin temel atma töreni görüntüleri sosyal medyaya yansımasının ardından çimento dökülen alan kaldırılmıştı. Fotoğrafta, beton dökülen alanın aslında temel olmadığı, küçük bir alanın demirlerle çevrildiği ve etrafında başka bir şey olmadığı görülmüştü.

Gazeteci Murat Ağırel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aynı uygulamanın Antakya Yeni Devlet Hastanesi temeli için de yapıldığını gözler önüne serdi.

Ağırel'in paylaştığı fotoğraflarda, Defne Yeni Devlet Hastanesi'nde yapılan organizasyonun Antakya Yeni Devlet Hastanesi için de yapıldığı görülüyor.

Etrafta herhangi bir temel görünmeyen görsellerde, küçük bir alanın çevrilerek oraya beton döküldüğü anlaşılıyor.

Temel atma töreninde Erdoğan'ın kulağına eğilen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu hastanenin çelik yapı olduğunu söyleyerek 10 Mayıs'ta hizmete açılacağını söylemişti. 'Müjdeyi' ise Erdoğan duyurmuştu.

 

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