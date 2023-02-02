﻿Karamollaoğlu Uysal'ı ziyaret etti

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Millet İttifakı bileşenleri 6 siyasi parti liderine ev sahipliği yapacağı 13 Şubat’taki zirve öncesinde Genel Başkanları ziyaret ediyor.

Karamollaoğlu, bu kapsamda Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile Celal Bayar Köşkü’nde görüştü.

Karamollaoğlu bu kapsamda bugün, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu CHP Genel Merkezi’nde; dün de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başbakanı Ali Babacan’ı parti genel merkezlerinde ziyaret ederek ayrı ayrı görüşmüştü.