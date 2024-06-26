Temel Karamollaoğlu son grup toplantısında sert çıktı: Normalleşmenin sebebi muhalefeti avuç içine almak

Son yerel seçimlerin ardından birçok belediyeyi AKP’den alan CHP ‘normalleşme’ söylemleri kapsamında iktidar ile görüşmelerini dönem dönem kriz yaşansa da sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda ilk görüşme AKP genel başkanı Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel 2 defa yüz yüze görüşme gerçekleştirdi.

Yapılan görüşmelerin ilki AKP Genel Merkezi, ikincisi ise CHP Genel Merkezinde yapıldı. Görüşmelere ilk tepki ise Cumhur İttifakı ortağı MHP’den gelmiş ve Erdoğan yurt dışında iken uzun bir açıklama yaparak gerekirse AKP-CHP ittifakı için aradan çekileceğini söyleyerek rest çekmişti.

Bahçeli’nin açıklamasının ardından Özel’de bir açıklama yapmış ‘suç ortağı’ ifadesini kullanmış ve AKP’den de Özel’e sert yanıtlar gelmişti. ‘Normalleşme’ adımları bu söylemler sonrasında sekteye uğradı.

KARAMOLLAOĞLU SON GRUP TOPLANTISINDA SERT ÇIKTI

Partisi Saadet’in genel başkanlığını sağlık sorunları sebebi ile bırakacağını açıklayan Karamollaoğlu, Saadet-Gelecek grup toplantısında son defa genel başkan sıfatı ile gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Normalleşme adımlarına konuşmasında sert çıkan Karamollaoğlu, normalleşmenin iktidarın bir dönem daha devam etmek için kullandığı bir sistem olduğunu belirten Karamollaoğlu şu açıklamayı yaptı:

“Bir dönem daha iktidarda kalmayı arzu ediyor. Artık yüzde 50 yetmiyor. Yüzde 40’tan da emin değil. Onun için nispet aşağı inmeye çalışıyor “Acaba ben iktidar olarak muhalefeti tabiri caizse avucumun içine alıp kendim kumanda edersem politikaları değiştirerek bir dönem daha kalabilir miyim? Onlara da elbette bir şeyler vererek” Yapamazsın arkadaş…”