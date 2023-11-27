Temel kazısında meydana gelen toprak kayması sonucu bina boşaltıldı

Maltepe'de bina inşaatı için temel kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. Olay sonucu inşaatın arka tarafındaki bina tahliye edildi.

KAYNAK: İHA
Temel kazısında meydana gelen toprak kayması sonucu bina boşaltıldı

Olay, Çınar Mahallesi'nde meydana geldi. Çınar Sokak üzerindeki bir inşaatta meydana gelen toprak kayması sonucu inşaatın arka sokağındaki Manas Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Yapılan incelemeler sonucunda binanın tahliyesine karar verildi. Bina itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

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"OTELE GİDECEĞİZ ŞİMDİ"

Konuyla ilgili konuşan apartman yöneticisi Tuncay Erkovan, "Ben apartmanın yöneticisiyim. Arkadaki bina kentsel dönüşüme uğradığı için yıkıldı. Yaklaşık 3 hafta önce de temeli kazıldı.

Şimdi temel inşaatına başladılar ama çok derin bir çukur olduğu için bizim apartmanın arkasındaki istinat duvarı, arkasında bir dayanak kalmadığı için çöktü. Komşular da çöküntü seslerini duymuşlar.

Biz de gittik, baktık. 112'ye haber verdik. Polis geldi. Arkasından itfaiye geldi. Bir değerlendirme yaptı itfaiye ekipleri ve tedbiren binayı boşaltmamızı istediler. 5 daire boşalttı. Şimdi şeritler çekildi. Otele gideceğiz şimdi." şeklinde konuştu.

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