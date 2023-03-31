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TEM'in Bolu geçişi 7 saat sonra açıldı

TEM Otoyolu Bolu geçişinde 58 aracın karıştığı 2'si ağır 10 kişinin yaralandığı zincirleme kaza sonrası Ankara istikameti trafiğe açıldı. 7 saat trafik tıkalıydı.

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 07:03
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TEM'in Bolu geçişi 7 saat sonra açıldı

TEM'in Bolu geçişi 7 saat sonra açıldı
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İHA

TEM Otoyolu Bolu geçişinde kaza, TEM Otoyolu Batı Gişeleri ile Doğu Gişeleri arasında meydana geldi.

Otoyolun Batı ile Doğu gişeleri arasında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen TIR, kar yağışının etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yolu kapattı. Daha sonra aynı yönde seyreden aralarında yolcu otobüsü, tır, kamyon, minibüs ve otomobilin bulunduğu 58 araç zincirleme kazaya karıştı.

Kaza sebebiyle yolun Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Aynı noktada İstanbul istikametinde de maddi hasarlı kaza meydana gelmesi üzerine İstanbul istikametinde trafik 2 şeritten kontrollü olarak sağlandı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

58 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si ağır 10 kişi yaralandı. Yararlılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ayrıca, AFAD ekipleri iftar saati yolda kalan sürücülere erzak dağıttı.

Kazaya karışan otomobil, tur, kamyon ve otobüsler çekici yardımıyla yoldan tamamen kaldırıldı. Yaklaşık 7 saat kapalı kalan Ankara istikameti trafiğe tamamen açıldı.

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