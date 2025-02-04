Temizlik görevlisinin feci ölümü! 7'nci kattan düştü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Temizlik görevlisinin feci ölümü! 7'nci kattan düştü

Batman'da özel bir firmada temizlik görevlisi olarak çalışan Ayşe Arslan (25), iş merkezinin 7'nci katından düşerek hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Gap Mahallesi'ndeki bir iş merkezinde meydana geldi. Özel bir firmada temizlik görevlisi olan Ayşe Arslan, iş merkezinin 7'nci katından henüz bilinmeyen bir nedenle düştü.

Temizlik görevlisinin feci ölümü! 7'nci kattan düştü

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada çevredekilerden bir kişi, sağlık görevlileri gelene kadar Arslan'a kalp masajı yaptı.

Temizlik görevlisinin feci ölümü! 7'nci kattan düştü

O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Arslan, kurtarılamadı.

Temizlik görevlisinin feci ölümü! 7'nci kattan düştü

Arslan'ın cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Temizlik görevlisinin feci ölümü! 7'nci kattan düştü

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