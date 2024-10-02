Temizlik işçisi bulduğu para dolu çantayı zabıtaya teslim etti

Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görev yapan Filiz Gölmez, Atatürk Parkı'nda rutin temizlik çalışmalarını gerçekleştirdiği sırada, bir bankın üzerinde çanta olduğunu fark etti. Gölmez, 40 bin TL değerinde nakit ve evrak bulunan cüzdanın sahibine ulaşılması için Zabıta Müdürlüğüne bilgi verdi. Kısa sürede, paranın sahibi olan vatandaş Zabıta Müdürlüğüne başvurdu. Yapılan incelemeler sonucunda, paranın sahibi doğrulandı ve 40 bin TL ve evraklar sahibine teslim edildi.

BAŞKAN ÖDÜLLENDİRDİ

Filiz Gölmez'in bu örnek davranışı, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın tarafından takdirle karşılandı. Başkan Çetin Akın, Başkan Yardımcısı Evren Erbaş ile birlikte Gölmez'i makamında kabul ederek, duyarlı davranışından dolayı kendisine teşekkür ederek hediye takdiminde bulundu.

TURĞUT'LUDA ÖRNEK BİR DAVRANIŞ YAŞANDI

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Turgutlu'muzda bugün güzel bir örnek yaşandı. Temizlik İşleri Müdürlüğü personelimiz Filiz Gölmez, Atatürk Parkı'nda yaptığı temizlik sırasında 40 bin TL değerinde nakit ve evrak bulunan bir çanta buldu. Dürüstlüğü ve duyarlılığıyla çantayı Zabıta Müdürlüğümüze teslim ederek takdire şayan bir örnek oluşturdu ve ekiplerimizin araştırması sonucunda paranın sahibi bulundu. Filiz kardeşimi bu değerli davranışından dolayı bir kez daha kutluyor, kendisine teşekkür ediyorum. Böyle dürüst ve ahlaklı personelle çalışmak bizim için büyük bir gurur. Biz insanların ahlaklı, dürüst olması ve alın teriyle evine ekmek getirmesi için mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.