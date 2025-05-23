Temizlik kavgası kanlı bitti! Çaycı öldürüldü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Temizlik kavgası kanlı bitti! Çaycı öldürüldü

Adana’da bir temizlik işçisi, çay ocağı sahibi ile temizlik yüzünden tartıştı. Çay ocağı işleten 60 yaşındaki Hüsamettin Gözaçık'ı bıçaklayarak öldürdü.

Olay, 19 Mayıs'ta saat 18.00 sıralarında Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'nde meydana geldi. Seyhan Belediyesi temizlik işçisi Tolga Hiçyakmaz, yaptığı temizliği beğenmeyince tepki gösteren çay ocağı sahibi Hüsamettin Gözaçık ile tartıştı. Çıkan kavgada Hiçyakmaz, Gözaçık'ı karın, sırt ve kolundan bıçakladı. Gözaçık kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gözaçık, dün yaşamını yitirdi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi evine yapılan baskında gözaltına aldı. Emniyete götürülen Hiçyakmaz, sorgusunda, "Bana sürekli küfredip, tepki gösteriyordu. Bana bıçak çekince elinden alıp, bıçakladım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hiçyakmaz, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Temizlik kavgası kanlı bitti! Çaycı öldürüldü

Temizlik kavgası kanlı bitti! Çaycı öldürüldü

Temizlik kavgası kanlı bitti! Çaycı öldürüldü

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