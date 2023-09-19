Temizlik personeli olarak çalıştığı üniversitenin tıp fakültesini kazandı. Hayali için ilk adımı attı

Melisa Metin, Malatya'da temizlik personeli olarak çalıştığı hastanenin doktoru olacak. Metin, çalıştığı hastanenin tıp fakültesini kazanarak bu yoldaki ilk adımını attı.

KAYNAK: AA
Temizlik personeli olarak çalıştığı üniversitenin tıp fakültesini kazandı. Hayali için ilk adımı attı

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde temizlik personeli olarak çalışan 18 yaşındaki Melisa Metin, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) başarılı olarak aynı üniversitenin Tıp Fakültesini kazandı ve eğitimine başladı.

Temizlik personeli olarak çalıştığı üniversitenin tıp fakültesini kazandı - 1

Melisa Metin, lise son sınıfa devam ederken KPSS'ye girdiğini ve sınavdan 80 puan aldığını, 6 Şubat depremleri öncesinde Turgut Özal Tıp Merkezinin destek personeli alımına başvurduğunu söyledi.

Temizlik personeli olarak çalıştığı üniversitenin tıp fakültesini kazandı - 2

Üniversite sınavlarına hazırlık için gittiği dershanenin 6 Şubat depremlerinde ağır hasar aldığını ve kapatıldığını, sınava evde hazırlandığını dile getiren Metin, YKS'ye girdikten sonra ağustosta Turgut Özal Tıp Merkezi'nde işe başladığını ifade etti.

Temizlik personeli olarak çalıştığı üniversitenin tıp fakültesini kazandı - 3

Melisa Metin, şöyle konuştu:

"Üniversite sınavından sonra hastaneye gelip kayıtlarımı yaptırdım. İş için belgelerimi teslim ettim. Heyet raporumu da aynı şekilde teslim ettikten sonra ağustos ayında işbaşı yaptım. Salı günü beni aradılar, işten çağırdılar, 'başlıyorsunuz' diye. Cuma günü de üniversite yerleştirme sonuçlarım açıklandı. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandığımı öğrendim. Çifte mutluluk yaşadım. Artık beraber yürütmeye çalışacağım. Şu anda hazırlık okuyorum. Beraber yürütüp kendi ayaklarımın üzerinde durmak istiyorum."

Temizlikçi olarak girdiği hastanede doktor olmaya hazırlanıyor. Hayalleri gerçek oldu. Melisa Metin'in hikayesi ilgi çekti. Hem çalışıp hem okuyacak - Resim : 4

Metin, hastanede gece vardiyasında çalışacağını, okulla birlikte işi yürüteceğini belirterek, "Hocalarımız 'Hem öğrencimizsin hem de personelimizsin' diyorlar. Çok mutlu oluyorum. Beni seviyorlar. Aslında güzel bir şey, temizlik personeli olarak çalışmayı seviyorum. Doktor olarak da çalışırım inşallah." dedi.

Öne Çıkanlar
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Son Haberler
Trafik sigortası yönetmeliğinde değişiklik Güncel
Trafik sigortası yönetmeliğinde değişiklik
Cansız bedeni yük asansörüyle taşındı Yaşam
Cansız bedeni yük asansörüyle taşındı
Tuzla’da madeni yağ fabrikasında yangın Yaşam
Tuzla’da madeni yağ fabrikasında yangın
YSK'de de mülakat kalkmamış! Başarı sözlü sınavda gizli Güncel
YSK'de de mülakat kalkmamış! Başarı sözlü sınavda gizli
Hazine 36,5 milyar tl borçlandı: İki ayrı tahvil ihalesi gerçekleştirildi Ekonomi
Hazine 36,5 milyar tl borçlandı: İki ayrı tahvil ihalesi gerçekleştirildi
UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne 5 yer eklendi Dünya
UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne 5 yer eklendi