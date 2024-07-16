Temizlik yapan kadına örümcekler saldırdı. Her şey birkaç saniyede oldu

ABD'nin Georgia eyaletinde yaşayan 3 çocuk annesi 44 yaşındaki Jessica Rogue, Atlanta'daki evinin dışındaki bir barakayı temizlemeye karar verdi. Temizlik yaptığı noktada yerde dağınık bir örümcek ağı gördü. Ağları temizlemeye başlayan kadın bir anda örümceklerin saldırısına uğradı.

Jessica Rogue yüzü dahil vücudunun bir çok yerinden defalarca ısırıldı. 24 saatten kısa bir süre sonra Rogue'un yüzü, kolları ve boğazı şişti. Vücudunu birçok noktasında döküntüler ortaya çıkınca kadın hastaneye kaldırıldı.

Ölümcül olabilecek kahverengi keşiş örümceklerinin ısırığının ardından gözlerinde büyük sorun yaşadı. Gözlerinin özellikle çok ağrıdığını söyleyen kadın, "görme kaybı" yaşama konusunda büyük endişeleri mevcut.

Kendisi için yardım toplayan bir kuruluşun organizatörü olan Morgan Underwood; "Elinde ve ayağında uyuşukluk ve hareket kabiliyeti kaybı var (henüz geçici mi yoksa kalıcı mı olduğundan emin değil) ve cildi yanıyor" bildirisinde bulundu.

5 Temmuz'daki güncellemede Underwod, Rogue'un iyileştiğini belirtti ve "yüzündeki şişliğin büyük ölçüde azaldığını" ancak "şu anda kaşıntılı, ağrılı bir döküntüyle kaplı olduğunu" sözlerine ekledi.