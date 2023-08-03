Temmuz ayında en güçlü Android telefonlar açıklandı

AnTuTu’nun 1/30 Temmuz arası topladığı istatistiklere göre, Red Magic 8S Pro (1.633.002 puan), yine birinci oldu.
Donanımhaber'de yer alan bilgilere göre, listenin ilk üç sırasında yer alan diğer modeller ise sırasıyla iQOO 11S (1.629.470) , Vivo X90 Pro+ (1.611.508) ve iQOO 11 Pro (1.606.381).
Vivo X90s, Oppo Find X6 Pro ve ZTE Nubia Z50S Pro, Temmuz ayının en performanslı telefonları listesinde beşinci, altıncı ve yedinci sırada yer alıyor. Listenin son üç ismi ise Vivo X Fold 2, Xiaomi 13 Ultra ve OnePlus 11 oldu.
EN PERFORMANSLI ANDROİD TELEFONLARI
Red Magic 8S Pro
iQOO 11S
Vivo X90 Pro+
iQOO 11 Pro
Vivo X90s
Oppo Find X6 Pro
ZTE Nubia Z50S Pro
Vivo X Fold 2
Xiaomi 13 Ultra
OnePlus 11
ORTA SEVİYEDE EN GÜÇLÜ TELEFONLAR
Redmi Note 12 Turbo
Realme GT Neo 5 SE
iQOO Neo 7 SE
Vivo S17 Pro
Oppo Reno 10 Pro 5G
Redmi Note 12T Pro
Redmi K60E
Xiaomi Civi 3
OnePlus Ace Racing Edition
OnePlus Ace