Temmuz ayında en güçlü Android telefonlar açıklandı

AnTuTu, Temmuz ayının en güçlü Android telefonlarını duyurdu. İşte liste…

Temmuz ayında en güçlü Android telefonlar açıklandı

AnTuTu’nun 1/30 Temmuz arası topladığı istatistiklere göre, Red Magic 8S Pro (1.633.002 puan), yine birinci oldu.

Donanımhaber'de yer alan bilgilere göre, listenin ilk üç sırasında yer alan diğer modeller ise sırasıyla iQOO 11S (1.629.470) , Vivo X90 Pro+ (1.611.508) ve iQOO 11 Pro (1.606.381).

Vivo X90s, Oppo Find X6 Pro ve ZTE Nubia Z50S Pro, Temmuz ayının en performanslı telefonları listesinde beşinci, altıncı ve yedinci sırada yer alıyor. Listenin son üç ismi ise Vivo X Fold 2, Xiaomi 13 Ultra ve OnePlus 11 oldu.

EN PERFORMANSLI ANDROİD TELEFONLARI

Red Magic 8S Pro

iQOO 11S

Vivo X90 Pro+

iQOO 11 Pro

Vivo X90s

Oppo Find X6 Pro

ZTE Nubia Z50S Pro

Vivo X Fold 2

Xiaomi 13 Ultra

OnePlus 11

ORTA SEVİYEDE EN GÜÇLÜ TELEFONLAR

Redmi Note 12 Turbo

Realme GT Neo 5 SE

iQOO Neo 7 SE

Vivo S17 Pro

Oppo Reno 10 Pro 5G

Redmi Note 12T Pro

Redmi K60E

Xiaomi Civi 3

OnePlus Ace Racing Edition

OnePlus Ace

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