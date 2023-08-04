Temmuzda gayrimenkul satışı arttı

Temmuz ayında 275 bin 556 gayrimenkul satış işlemi gerçekleşti.Bu satışlardan 4 milyar 476 milyon 606 bin 777 lira tapu harcı geliri elde edildi.

KAYNAK: AA
Temmuzda gayrimenkul satışı arttı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Temmuz'da 275 bin 556 gayrimenkul satış işlemi yapıldı.

Bu satış işlemlerinden 4 milyar 476 milyon 606 bin 777 lira tapu harcı geliri sağlandı.

İşlemlerin 106 bin 701'ini konut, 49 bin 35'ini arsa, 87 bin 414'ünü tarla, 10 bin 898'ini iş yeri, geri kalanını ise diğer taşınmazların satışı oluşturdu.

Satışlar bir önceki aya göre yüzde 32 arttı

Temmuzda kayda geçen işlemler, 208 bin 424 gayrimenkul satışının yapıldığı haziran ayına göre yaklaşık yüzde 32 arttı.

En çok gayrimenkulün satıldığı il, 26 bin 756 işlemle İstanbul oldu.

İstanbul'u 16 bin 688 satışla Ankara, 12 bin 139 ile İzmir, 10 bin 50 ile Konya, 9 bin 675 ile Bursa, 8 bin 775 ile Antalya, 7 bin 176 ile Gaziantep, 7 bin 135 ile Tekirdağ, 7 bin 110 ile Balıkesir, 6 bin 402 ile Mersin takip etti.

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