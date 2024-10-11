Ten Hag, Altay’ın yüzüne 2 hafta bakmamış. İngiliz devinde sular durulmuyor

Manchester United’da sular bir türlü durulmuyor. Premier Lig’de tarihinin en kötü başlangıcını yapan İngiliz devinde Teknik Direktör Erik ten Hag’ın görevine son verilmesini beklerken yönetimin son yaptığı toplantıda karar çıkmadı. İngiliz basını, toplantının Hollandalı teknik adamın geleceğini konuşmak için değil farklı konuların görüşülmesi için yapıldığını yazdı.

Hollandalı teknik adam ise daha önce yaptığı bir açıklamada görevine son verileceğini düşünmediğini belirtmiş, milli aranın hemen ardından tatile çıkmıştı.

Manchester United taraftarları sosyal medyada ten Hag’ın istifasını isterken önümüzdeki dönemde neler olacağı merak ediliyor.

ALTAY2IN 2 HAFTA SURATINA BAKMAMIŞ

İngiliz devinde tartışma konusu olan konulardan biri de kalede yaşanıyor. Teknik Direktör ten Hag, beklentilerin çok altında kalan Onana’nın performansına rağmen 2 sezondur Altay Bayındır’a sadece 2 defa forma şansı verdi.

Fenerbahçe’den 5 milyon euro bonservis bedeli ile İngiliz devinin yolunu tutan milli kaleci 2 sezondur neredeyse hiç kulübeden çıkamadı. 26 yaşındaki kaleci ile ilgili İngiliz basınında çok çarpıcı bir iddia yer aldı. Buna göre, Hollandalı teknik adam Altay ile transferinden sonra 2 gün boyunca hiç konuşmadı. Ten Hag’ın milli kaleciyi ne karşıladığı ne de konuştuğu öğrenildi.

Altay Bayındır’ın bu süreçte sadece kaleci antrenörleri ile konuşarak çalıştığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Öte yandan Ten Hag’ın bazı oyuncular ve kulüp çalışanlarıyla da arasının bozuk olduğu öğrenildi.