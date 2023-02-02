Ten rengine göre makyaj nasıl yapılır?

Makyaj sırlarını, kadınların bilmesi gereken altın kuralları okuduğunuzda ilginç bulacaksınız. Zira bu keseyi de ilgilendiriyor. İşte o ten grupları ve güzelleşme sırları…

KOYU RENK

Koyu mor ve lacivert gibi güçlü ve canlı renklerde kıyafetler tercih edebilir, pembe bir allıkla yüzünüze ışık sunabilirsiniz…

KIZIL

Hafif ama sıcak şeftali, mercan renkleri size çok yakışır. Eğer cildiniz daha pembeyse altın rengi tonlamalar cildinizi daha çok ortaya çıkacaktır.

SARIŞIN

Size en yakışan renkler paletinizin yumuşak renkleri. Sarışınlar sade pastel gölgelerle mükemmel görünürler. Gözlerinizin iç köşelerine buz mavisi gölgeleri denemekte yarar var.

ESMER

Zeytin yeşili ve pudra pembesi gibi hafiften zengine geçen tonlar çok yakışabilir. Eğer esmerseniz, altın rengindeki pırıltılı dokunuşlar gözlerinizi ön plana çıkarabilir.