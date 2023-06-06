Teoman: Arkamdan bağırıp dalga geçiyorlar

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Ünlü şarkıcı Teoman, Cihangir'deki bir mekandaydı. Ünlü şarkıcı, çıkışta kendisini bekleyen basın mensuplarıyla sohbet etti.

"AZ ÇALIŞIP, BOL BOL DİNLENMEYİ DÜŞÜNÜYORUM"

Teoman, "İki gün önce cover albüm çıktı. Yedi şarkıdan oluşan bir cover yaptım. Tek gitarla çalıp, söyledim ve piyasada sevenlerine kavuştu. 'Aşık Bir Adam' ismi... Bir albüm daha olacak ama yazın sonunda. Üç ay az çalışmak istiyorum, tatil yapacağım. Aralarda konser var ama çok sevdiğim biricik kızımla tatil planımız var. Arkadaşlarımla gideceğim iki tatilim var. Aslında az çalışıp, bol bol dinlenmeyi düşünüyorum" dedi.

"ARKAMDAN 'EYT'Lİ TEOMAN' DİYE BAĞIRANLAR VAR"



Emeklilikte Yaşa Takılanlar kanunundan yararlanan Teoman, "Daha evvelden ben emekliliğimi almıştım ama EYT'li olmak ve insanların dalga geçmesi inanın çok hoşuma gidiyor. Ben seviyorum ya... 'Teoman bile EYT'li deyince gülüyorlar. Onlar mutlu oluyor diye ben daha çok mutlu oluyorum ve hoşuma gidiyor. Arkamdan 'EYT'li Teoman' diye bağıranlar var" açıklamasını yaparak, güldü.