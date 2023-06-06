Teoman: Arkamdan bağırıp dalga geçiyorlar

Daha önce, "EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) bana da vurdu" diyen Teoman'a, "Maaşınız yattı mı?" sorusu yöneltildi. Teoman, "Daha evvelden ben emekliliğimi almıştım ama EYT'li olmak ve insanların dalga geçmesi inanın çok hoşuma gidiyor. Arkamdan 'EYT'li Teoman' diye bağıranlar var" diyerek, kahkaha attı

Teoman: Arkamdan bağırıp dalga geçiyorlar

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Ünlü şarkıcı Teoman, Cihangir'deki bir mekandaydı. Ünlü şarkıcı, çıkışta kendisini bekleyen basın mensuplarıyla sohbet etti.

3597751-a163e21adf57dd0443bb152af074dc44-1366x1366.jpg

"AZ ÇALIŞIP, BOL BOL DİNLENMEYİ DÜŞÜNÜYORUM"

Teoman, "İki gün önce cover albüm çıktı. Yedi şarkıdan oluşan bir cover yaptım. Tek gitarla çalıp, söyledim ve piyasada sevenlerine kavuştu. 'Aşık Bir Adam' ismi... Bir albüm daha olacak ama yazın sonunda. Üç ay az çalışmak istiyorum, tatil yapacağım. Aralarda konser var ama çok sevdiğim biricik kızımla tatil planımız var. Arkadaşlarımla gideceğim iki tatilim var. Aslında az çalışıp, bol bol dinlenmeyi düşünüyorum" dedi.

3597751-43ad96c3eda9c0d65f9745a8f00c32da-1366x1366.jpg

"ARKAMDAN 'EYT'Lİ TEOMAN' DİYE BAĞIRANLAR VAR"

Emeklilikte Yaşa Takılanlar kanunundan yararlanan Teoman, "Daha evvelden ben emekliliğimi almıştım ama EYT'li olmak ve insanların dalga geçmesi inanın çok hoşuma gidiyor. Ben seviyorum ya... 'Teoman bile EYT'li deyince gülüyorlar. Onlar mutlu oluyor diye ben daha çok mutlu oluyorum ve hoşuma gidiyor. Arkamdan 'EYT'li Teoman' diye bağıranlar var" açıklamasını yaparak, güldü.

İlgili Haberler
Teoman esmer bir güzelle sarmaş dolaş eğlendi. Mekana 'Ooo papatya' diyerek girdi
Teoman gözlerden uzak tuttuğu kızı ile görüntülendi
Teoman yeni işini açıkladı
Öne Çıkanlar
Erden Timur'un şampiyonluk kutlamalarını kime izlettiği ortaya çıktı. Galatasaraylıları heyecanlandıracak gelişme
Erden Timur'un şampiyonluk kutlamalarını kime izlettiği ortaya çıktı. Galatasaraylıları heyecanlandıracak gelişme
Biz bu Yaşar’ı yaşatırız
Biz bu Yaşar’ı yaşatırız
Okuyunca gözleriniz faltaşı gibi açılacak. Şerafettin Tilki Gedson Fernandes gerçeğini ortaya çıkardı
Okuyunca gözleriniz faltaşı gibi açılacak. Şerafettin Tilki Gedson Fernandes gerçeğini ortaya çıkardı
Şener Üşümezsoy 6.5 deprem ile 7.5'lik deprem arasındaki farkı açıkladı. 'Bağıra bağıra geliyor' dedi
Şener Üşümezsoy 6.5 deprem ile 7.5'lik deprem arasındaki farkı açıkladı. 'Bağıra bağıra geliyor' dedi
Fenerbahçe ve Galatasaray yönetimleri tarih sınavından geçirilmeli
Fenerbahçe ve Galatasaray yönetimleri tarih sınavından geçirilmeli
Eyüpspor yaşattığını yaşadı, Bodrumspor finale çıktı!
Eyüpspor yaşattığını yaşadı, Bodrumspor finale çıktı!
Son Haberler
Selin Ciğerci Hadise'nin göğüslerine kafayı taktı! Güneş yanıklarını görünce kendini tutamadı Magazin
Selin Ciğerci Hadise'nin göğüslerine kafayı taktı! Güneş yanıklarını görünce kendini tutamadı
Menzil Tarikatı devletin menzilini aldı. Bakanlığın kalbine yapılan sızmayı Müyesser Yıldız açıkladı Güncel
Menzil Tarikatı devletin menzilini aldı. Bakanlığın kalbine yapılan sızmayı Müyesser Yıldız açıkladı
İbn-i Sina önerdi. Bu üç besini tüketen uzun yaşıyor Sağlık
İbn-i Sina önerdi. Bu üç besini tüketen uzun yaşıyor
Çin ve ABD Pekin'de görüştü Dünya
Çin ve ABD Pekin'de görüştü
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile görüştü Dünya
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile görüştü
Yeni emeklilik sistemi geliyor. Bakan Vedat Işıkhan mesaiye hızlı başlayacak Ekonomi
Yeni emeklilik sistemi geliyor. Bakan Vedat Işıkhan mesaiye hızlı başlayacak
YKS'de 3,5 milyondan fazla aday ter dökecek Güncel
YKS'de 3,5 milyondan fazla aday ter dökecek