Teoman: Her yer Arap oldu demek ırkçılıktır

Kaynak: t24
Teoman: Her yer Arap oldu demek ırkçılıktır

Şarkıcı Teoman son röportajında sığınmacı meselesine değindi. Teoman, "Taksimde Norveçli sarışın çocuk görseler 'harika' diyecekler; Suriyeli kara kuruları görünce mahvoluyorlar" ifadelerini kullandı.

Türkiye’de sayıları her geçen gün artan ve büyük bir sorun haline gelen sığınmacı ve kaçaklar hakkında tepki çeken bir yorum da Şarkıcı Teoman’dan geldi.

T24’ten Gazeteci Cansu Çamlıbel, Teoman’la yaptığı röportajda, “Çevremdeki pek çok insandan İstiklal Caddesi başta olmak üzere Beyoğlu’nun çok Arap kültürüne uygun bir tüketim alanı haline gelmesinden rahatsızlık duyduklarını dinliyorum” dedi.

teoman2.jpg

“SURİYELİLERDEN RAHATSIZ OLANLAR İNGİLTERE’YE GİTMEK İSTİYOR”

Bu sözlere karşılık olarak Teoman da şu ifadeleri kullandı:

Orada Norveçli sarışın çocukları görseler “harika olmuş” diyeceklerdi. Suriyeli kara kuruları görünce mahvoluyorlar. Ben hepsini tanıyorum, tam öyle demeseler bile içlerinden geçeni biliyorum. Benim için “Her yer Arap da oldu” demek ırkçılıktır. Türkiye'ye aşırı göçten tabii ki rahatsızım. Yanlış ve plansız biçimde yapıldı bu işler, hâlâ devam ediyor. Ve bunun çaresi de yok artık. Uzun zaman geçti, o çocuklar artık burada büyüdüler. Onları geri göndermek biraz vicdansızlık olacak. Bir de bu bizdeki Suriyelilerden rahatsız olanların hepsi İngiltere'ye gitmek istiyor, İngiltere'nin Suriyelisi olmak için. Kendine hak gördüğünü başkasına görmüyor.

İlgili Haberler
İmamoğlu Özel’den neden rahatsız oldu? Ankara’dan ‘sağlam’ kulis
Öne Çıkanlar
Çalışan emekliler dikkat. Emekli maaşınız anında kesilebilir
Çalışan emekliler dikkat. Emekli maaşınız anında kesilebilir
Yemekli vagonlarda flaş gelişme. Resmi Gazete'de yayımlandı
Yemekli vagonlarda flaş gelişme. Resmi Gazete'de yayımlandı
Altında alım zamanı geçti mi. Dev bankadan yatırımcıya altın tavsiyesi
Altında alım zamanı geçti mi. Dev bankadan yatırımcıya altın tavsiyesi
İcradan satılık dev hastane. Grubun şirketleri teker teker gidiyor
İcradan satılık dev hastane. Grubun şirketleri teker teker gidiyor
Christoph Daum dahi miydi deli mi? Büyük sırrını açıkladı
Christoph Daum dahi miydi deli mi? Büyük sırrını açıkladı
Türkiye hukukta çağ atladı!
Türkiye hukukta çağ atladı!
Son Haberler
Kabızlık kalp hastalıklarının habercisi mi? Uzmanlar ve bilim bakın ne diyor Sağlık
Kabızlık kalp hastalıklarının habercisi mi? Uzmanlar ve bilim bakın ne diyor
Erdoğan'ın prensi yaşamını yitirdi Yaşam
Erdoğan'ın prensi yaşamını yitirdi
İstanbul'da iki çete çökertildi! Elebaşları yakalandı Yerel Haberler
İstanbul'da iki çete çökertildi! Elebaşları yakalandı
İmamoğlu Özel’den neden rahatsız oldu? Ankara’dan ‘sağlam’ kulis Gündem
İmamoğlu Özel’den neden rahatsız oldu? Ankara’dan ‘sağlam’ kulis
Unutkanlığın ve gizli inmenin bağlantısı var mı? Sağlık
Unutkanlığın ve gizli inmenin bağlantısı var mı?
Yüzerek ülke değiştirdiler Dünya
Yüzerek ülke değiştirdiler
Erdoğan Bayraktar ağzını fena bozdu. İktidara argolu tepki Gündem
Erdoğan Bayraktar ağzını fena bozdu. İktidara argolu tepki