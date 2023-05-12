Teoman 'İki yol seçilecek' diyerek video paylaştı. 'Ben de ona uygun bir oy vereceğim'

Teoman, sosyal medya hesabından 14 Mayıs seçiminde kime oy vereceğine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu videonun amacı sizi etkilemek, sizin de benim gibi doğru tarafa oy vermeniz için yapıyorum" dedi.

Teoman 'İki yol seçilecek' diyerek video paylaştı. 'Ben de ona uygun bir oy vereceğim'

Rock müziğin sevilen ismi Teoman, 14 Mayıs’taki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel seçimleri hakkında bir video paylaştı.

akls-smlcoascas.jpg

"Önümüzdeki seçim çok önemli" ifadelerini kullanan sanatçı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar, burası benim stüdyom. Birazdan şarkı söyleyeceğim. Ama size şarkı gibi uyduruk bir şeyden bahsetmiyorum şu anda. Çok önemli bir şeyden bahsediyorum: Seçimden. Önümüzdeki seçim çok önemli. İki yol seçilecek. Ben bunlardan bir tanesini seviyorum, bir tanesini beğeniyorum. Türkiye için bunun uygun olduğunu, çok güzel olduğunu düşünüyorum. Çağdaş, laik, ekonomisi güçlü, eğitim sistemi düzgün, eşitlikçi, herkesin kendini birinci sınıf vatandaş hissettiği bir Türkiye. Ben de ona uygun bir oy vereceğim. Bu videonun amacı sizi etkilemek aslında. Sizin de benim gibi doğru tarafa oy vermeniz için yapıyorum bunu. Herkese selamlar."

İlgili Haberler
Teoman 14 Mayıs'ta kime oy vereceğini açıkladı
Teoman'dan nostaljik bayram paylaşımı
Kılıçdaroğlu'ndan 'memur Teoman’a ziyaret. Namuslu dürüst adama sahip çıkmak görevim
Şarkıcı Teoman hayranlarını çıldırtacak
Öne Çıkanlar
Üç Kız Kardeş 50. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 50. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Bu akşam Kızılcık Şerbeti var mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Bu akşam Kızılcık Şerbeti var mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Dursun Özbek Volkan Demirel'e teklif yaptı. Canlı yayında yaptığı teklifi açıkladı
Dursun Özbek Volkan Demirel'e teklif yaptı. Canlı yayında yaptığı teklifi açıkladı
Yalı Çapkını 32. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını bu akşam var mı?
Yalı Çapkını 32. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını bu akşam var mı?
UEFA son noktayı koydu. Şampiyonlar Ligi finali Olimpiyat Stadı'nda mı olacak?
UEFA son noktayı koydu. Şampiyonlar Ligi finali Olimpiyat Stadı'nda mı olacak?
Camdaki Kız 79. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?
Camdaki Kız 79. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Robert De Niro kızının fotoğrafını paylaştı. 79 yaşında 7. kez baba olmuştu Magazin
Robert De Niro kızının fotoğrafını paylaştı. 79 yaşında 7. kez baba olmuştu
Hırsızlık operasyonu: 4 gözaltı Güncel
Hırsızlık operasyonu: 4 gözaltı
Karagümrük-Adana Demirspor maçının oynanacağı stat belli oldu Spor
Karagümrük-Adana Demirspor maçının oynanacağı stat belli oldu
Kayınpeder katilini şok eden ceza Güncel
Kayınpeder katilini şok eden ceza
Kızılay Başkanı nihayet istifa etti Güncel
Kızılay Başkanı nihayet istifa etti
Beş kişinin öldürüldüğü kıraathane baskınıyla ilgili 13 gözaltı kararı Güncel
Beş kişinin öldürüldüğü kıraathane baskınıyla ilgili 13 gözaltı kararı
Muharrem İnce'nin adaylıktan çekildi. Evraklar YSK'ya iletildi Güncel
Muharrem İnce'nin adaylıktan çekildi. Evraklar YSK'ya iletildi