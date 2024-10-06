Teoman saplantılı hayranını pes ettirdi. Ev adresine kadar ulaşıp taciz etmişti

Teoman, kendisini sosyal medyadan taciz eden ve ev adresini öğrenerek sürekli rahatsız eden saplantılı hayranı hakkındaki şikayetini, özür dilemesi üzerine geri çekti.

Ünlü rock sanatçısı Teoman, kendisini sosyal medya üzerinden sürekli rahatsız eden ve ev adresini öğrenip takip etmeye başlayan hayranı Aysun A. hakkında savcılığa şikayette bulunmuştu.

Aysun A., soyadını şarkıcının soyadı olan "Yakupoğlu" şeklinde değiştirip Teoman’a saplantılı bir şekilde bağlılığını sürdürmüş, mahkemenin koruma kararına rağmen tacizlerine devam etmişti.

Aysun A., soyadını değiştirerek Teoman’ın soyadı olan "Yakupoğlu"nu kullanmaya başladı ve sosyal medya hesaplarında yalnızca Teoman ile ilgili içerikler paylaşmaya devam etti. Ayrıca, Teoman’ın sosyal medya paylaşımlarının altına "Cumartesi geleceğim, evde ol" ve "Canım seni görmek istiyor" gibi mesajlar bırakarak ünlü şarkıcıyı taciz etti. Daha önce Teoman’ı şoförü üzerinden tehdit eden Aysun A., asılsız iddialarla ve cinsel içerikli beyanlarla da şarkıcıyı rahatsız etti.

Sabah'ın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sırasında Aysun A., avukatı aracılığıyla Teoman’a ulaşıp özür diledi ve bir daha böyle bir olay yaşanmayacağına söz verdi. Teoman özür sonrası şikayetini geri çekti.