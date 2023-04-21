Teoman'dan nostaljik bayram paylaşımı

Ünlü şarkıcı Teoman, Instagram hesabından yaptığı bayram paylaşımıyla takipçilerine nostalji yaşattı.

Teoman'dan nostaljik bayram paylaşımı

Rock müziğin sevilen ismi Teoman, Ramazan bayramına özel çocukluk fotoğrafını paylaştı.

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Şarkıcı paylaşımına "Pazar günleri, Sahaflar’ın orada, Beyazıt’ta sokak pazarları kuruluyor, oralarda sinema makinelerini seyredip, para biriktiriyorum; Bayram harçlıklarımı, amcalarımın verdiği harçlıkları. Sonunda annemle gidiyoruz Beyazıt’a, küçücük, çok hafif, kırmızı, gri plastik bir sinema makinem var artık. Süper 8. Eve zor varıyorum, hemen tornavidayla aletin içini açıp dişlilere yağları sürüyorum. Şarlo filmini takıyorum, o da ne! Makinem çalışmıyor. Daha doğrusu çalışıyor da, iki saniye çalışıp bir dakika tutukluk yapıyor. Ölmek istiyorum! Ne yapsam olmuyor" dedi.

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Şarkıcı sözlerine "Diğer hafta makineyi geri götürüyoruz, adam içini açıyor, 'Buna yağ mı koydunuz?' diyor. Meğer bütün dişlileri plastikmiş, mahvetmişim makineyi yağ koyarak. Kalbim parçalanıyor, vıcık vıcık yağ var. Adam bir bezle ince ince siliyor yağları. Evde takılıyor hâlâ makinem. Hiçbir işe yaramıyor. Sürekli yağlarını siliyorum dişlilerin, hâlâ parlak parlak her yeri makinenin, arınmıyor yağ bir türlü. Şarlo gözüküyor ama iki saniye hareket edip duruyor. Mutsuzluktan öleceğim! Tekrar bir para biriktirme olayına giriyorum, önümde uzun bir zaman var sinema makinesine sahip olabilmem için..." diyerek devam etti.

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