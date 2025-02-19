Tepebaşılı kadınlar, mahallelerini çektikleri kısa film ile anlattı

Tepebaşı Belediyesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi, Anadolu Kültür ile Çember Sivil İnsiyatif Derneği ortaklığında mahallelerde sivil toplumda yer alan kadın sayısının artırılması, topluluk ve hak bilincinin geliştirilmesi, kadınların kamusal alanda varlıklarının artması amacıyla “Genç Kadınların Sivil Alana Katılımı Yaratıcı Müdahale Çalışması” isimli proje hazırlandı.

Proje çerçevesinde “Kadınların Objektifinden Mahalle” isimli kısa film gösterimi yapıldı, ardından da söyleşi düzenlendi. Emek Mahallesi sakini kadınların kolektif üretimle hazırladığı ve mahallelerini kendi gözlerinden anlattığı kısa film gösterimi ve söyleşi etkinliği Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı’nda gerçekleşti.

Etkinliğe Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ın yanı sıra Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Anadolu Kültür’den Taaralp Akar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“FİLMİ ÜRETEN KADINLARA TEŞEKKÜR EDERİM”

Programın açılış konuşmasını yapan Anadolu Kültür Proje Koordinatörü Taaralp Akar, “Burada olmak benim için heyecan verici. Çünkü Temmuz 2024’ten Ocak 2025’e kadar sürdürdüğümüz Değişim İçin Birlikte projesinin asıl özneleri tarafından üretilmiş eseri birlikte izleyeceğiz. Birazdan izleyeceğiz film Emek Mahallesindeki kadınlar tarafından çekildi. Bunu önemli kılan kadınların kendi mahallelerini, öznesi olduğu toplumsal meselelere karşı ses çıkarabilmesi ve görünürlük yaratabilmesiydi. Ben ilk olarak bu filmi üreten kadınlara ve bu projenin paydaşlarına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Programda konuşan Başkan Ataç da şunları dile getirdi:

“ESKİŞEHİR KADIN DOSTU BİR KENT OLDU”

“Belediyelerimizin kadınlar için yaptığı birçok etkinlik var. Gerçekten Eskişehir kadın dostu bir kent oldu. Eskişehir her zaman kadınıyla erkeğiyle beraber yaşamasını bilen bir kent. Ben her zaman şunu söylerim. Ben kadınlarımız sayesinde seçim kazanırım. Çünkü kadın inandığı bir şeyi sonuna kadar götürüyor ve o başarıyı elde ediyor. O başarı da kentin başarısı oluyor. Biz erkekler varlığımızı analarımıza borçluyuz. Kadının değerini çok iyi bilmemiz ve takdir etmemiz lazım. Bugün de kadınlar ile ilgili çok güzel bir proje yapıldı. Kadınlara kamerayı nasıl kullanacağı öğretildi ve kısa film haline getirilerek sorunları dile getirildi. Siz kadınların yaptığı bu güzel filmi izlemek bizim için çok önemli. Elinize sağlık iyi ki sizler varsınız iyi ki Eskişehir’de birlikte yaşıyoruz.”

Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce ise şunları söyledi:

“Çok değerli kadınlar, bugün çok heyecanlı bir projenin çıktısını izleyeceğiz. Emek Mahallesi’nde yaşayan kadınlarımızın emeğine sağlık. Şehrimizin en büyük mahallesi olan Emek Mahallesi’nde yaşamını sürdüren kadınlarımızın yaşadığı sorunları, evinde, sokağında, mahallesinde, akrabasıyla, eşiyle dostuyla yaşadıkları hayatın bir kesitini hep birlikte göreceğiz. Sizlerin gözünden, sizlerin emeğiyle nasıl bir belgesel film ortaya çıktı merak içerisindeyim. Bu belgesel sadece burada değil, Eskişehir’in birçok yerinde hatta ülkemizin birçok ilinde gösterilme şansı bulsun diyorum.”

Başkan Kurt, “Sanat çok önemli, ortak çalışma çok daha önemli. Bunu üretebilenlere helal olsun diyor ve kutluyorum. Hayırlı olsun” dedi.

Gösterimin ardından kısa filmi hazırlayan Emek Mahallesi sakinleri Elvan Güler, Hüsna Erkut, İrem Özel, Sevilay Erdoğan ve Yasemin Karatepe, çekim sürecinde yaşadıklarını, projenin kendilerine kazandırdıklarını anlattı. Kadınlar ayrıca süreç boyunca özgüvenlerinin arttığını ve kamerayı ilk defa ellerine almalarına rağmen bu alanda güçlendiklerini söyledi. Kadınlar, ortak bir şekilde ürettikleri bu film sayesinde hem mahallede yaşadıkları sıkıntılara ilişkin görünürlük oluşturabilmek hem de yerelde yaşayan arkadaşlarının dertlerine ses olabilmenin ne kadar önemli olduğunu sözlerine ekledi.