Tepkiler geldi vergi geri çekildi. Son anda paketten çıkarıldı

Uzun süredir kamuoyunu meşgul eden ve tartışmalara yol açan vergi düzenlemesi hakkındaki en son açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi. Ekonomi ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, borsaya yönelik vergi çalışma taslağının gelen tepkilerin ardından Meclis’e sunulacak vergi paketinden çıkarıldığını aktardı.

Şimşek, vergi adaletini sağlayacak düzenlemenin yakında Meclis'e sunulacağını ifade etti, borsa işlemleri için getirilmesi tasarlanan işlem vergisine ilişkin, “İlgili tüm taraflardan gelen geribildirimler doğrultusunda borsaya yönelik taslak vergi çalışmasını yeniden değerlendirmek üzere bir süreliğine erteliyoruz." açıklamasında bulundu.

MECLİS’E SUNULMASI BEKLENİYORDU

Kripto varlıklar ve borsa hisselerinin alım ve satımında işlem vergisi uygulamasının, haziran ayında Meclis’e sunulacak yasa teklifinin içinde olması bekleniyordu. Hisse alım satımından on binde 1 ila 3 arasında işlem vergisi, kripto varlıklarda ise yüzde 2 hizmet bedeli alınması öngörülüyordu.

Birçok yatırımcı, yeni verginin getirilip getirilmeyeceğini merak ederken vergi düzenlemesine ilişkin tepkiler de artmıştı. Bayramdan sonra Meclise sunulacak 60 madde civarındaki vergi paketinde ya da daha sonraki süreçte Meclise gelmesi beklenen ikinci pakette, söz konusu düzenlemenin yer alması bekleniyordu.