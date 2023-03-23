Online platformlarda 'İmam Nikahı Cüzdanı' satışı. Tepkilerin ardından kaldırıldı

Online alışveriş platformları; Çiçeksepeti, Hepsiburada ve Trendyol'da "Dini Nikah Akdi Defteri" ismiyle 'imam nikahı defteri' satışının uzun süreden bu yana yapıldığı ortaya çıktı.

Söz konusu ürün tepkiler sonrası satıştan kaldırıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tescili bulunduğu iddia edilen defterin tanıtım yazısında, "her imamın bulundurması" ve "içerisinde 240 nikah kaydı yapılabilen bir de nikah kayıt defteri" ifadeleri yer aldı. Ürünün açıklamasında ayrıca "Tıpkı evlilik cüzdanı gibi kaliteli" ifadeleri de kullanıldı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

T24'ten Alkan Şahin'in ulaştığı Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri, sitede yer alan 2022/7082 numaralı kararın, Kültür ve Turizm Bakanlığı Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı olduğunu belirterek, "Böyle bir defterle ilgili kayıtlı, resmi bir bilgi sistemde yok. İnternetten belirttiğiniz defteri kontrol ettim. Bu defterin telif hakları, Kültür Bakanlığı'ndan alınmış. Bu tür kitaplar normal şartlarda da bu tür telif hakları alabiliyor, internet sitesinde de bu şekilde beyan edilmiş. Bakanlık tescilli bir karar değildir, sadece bu defteri telif hakları alınmış" açıklaması yaptı.

ÇOCUK BİLGİLERİ DE YER ALIYOR

Çocuk bilgilerinin yer aldığı görülen defterde, "çocuklarınız olduğunda doğum saatine kadar yazabileceğiniz" sözleri de yer alıyor. Resmi geçerliliği olmayan defterde ayrıca dua ve farzların da olduğu görüldü.

Dini nikah defteriyle ilgili tanıtımda Diyanet'in "Erkeğin evlenirken eşine verdiği veya vermeyi taahhüt ettiği para veya başka bir mal" diye açıkladığı 'mehir' bölümünün de yer aldığı belirtiliyor.

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun kurul.diyanet.gov.tr adresinde 12.07.2017 tarihinde yayınladığı bilgiye göre, "Ancak günümüzde resmi nikâh olmadan dinî nikâh yapılması kadının ve çocukların haklarının korunması açısından uygun değildir" ifadelerine yer veriliyor.