Tepsi büyüklüğünde mantarı görenler şaşkına döndü

Bolu'da Raif Aksoy adlı vatandaş, dün sıcak havadan bunalarak Köroğlu Ormanları’na giderek doğayla iç içe vakit geçirdi.

Ormanda mantar toplamak için gezen Aksoy, bulduğu tepsi büyüklüğündeki içi kızıl mantarı karşısında şaşkınlığını gizleyemezken, yavaş yavaş kurumaya başlayan tepsi büyüklüğündeki mantarı gördü.

O ANLARI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Yanında bulunan bıçak yardımıyla mantarı kesen Raif Aksoy, o anları sosyal medyada paylaşırken, yüzlerce beğeni ve tepki aldı. Genellikle yeşil alanlarda kendiliğinden yetişen ve ilk defa bu kadar büyük içi kızıl mantarı gören vatandaşlar şaşırdı.

Raif Aksoy, ilk defa bu kadar büyüklükte mantar gördüğünü ifade etti. Aksoy, “Eğitim işiyle uğraşıyorum. Çevreci bir insan ve doğayı çok seven bir insanım. Mantar toplamayı seviyorum. Gezerken bakarken denk geldi. Yani ilk defa gördüm. Gerçekten o kadar büyüklükte belki ağırlık olarak bir rekoru vardır ama çap olarak büyüklük olarak bu şekilde ilk defa gördüm ben de şaşırdım. Çayır mantarı, köy mantarı ya da içi kızıl diyoruz. Dün içi kızıldı, ama şimdi kararmıştır bu. Çünkü dün yenilebilirdi, yenilebilir bir mantar. Ama bugün artık karardı. Kartalkaya taraflarında yüksekliği fazla olan, rakım fazla olan yerlerde denk geldik. Şaşırdık, ilk defa denk geldim. Normalde hani diğer kültür mantarı yani çayır mantarlarına denk geliyorduk ama bu kadar büyüğüne hiç denk gelmedik. Sosyal medyadan görenler, güzel şeyler söylediler. Hatta ‘yarısını ver yiyelim’ diyen oldu. Arkadaşlar çok şaşırdılar” diye konuştu.