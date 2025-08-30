Tereyağı ve zeytinyağından üstün kalp koruyucu güç

Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu araştırmacısı Marta Guasch-Ferré'nin 24 yıl süren ve 100 binden fazla katılımcıyı kapsayan çalışması, zeytinyağının kalp hastalıkları riskini yüzde 15 azalttığını ortaya koydu.

Avokado yağının oleik asit bakımından daha zengin yapısıyla bu etkiyi bir adım öteye taşıdığını vurgulandı.

Guasch-Ferré, "Avokado yağı, monodoymamış yağ asitleri ve antioksidanlar açısından zeytinyağını bile geride bırakarak kardiyovasküler sistem için üstün bir koruma sağlıyor" dedi.

Avokado yağı, yeşil meyvenin meyvesinden elde edilen bu yağ, tereyağındaki doymuş yağların kolesterolü yükseltme riskine ve zeytinyağının daha düşük duman noktasına kıyasla, yüksek ısıda daha stabil bir yapı sundu.

Amerikan Kalp Derneği (AHA) uzmanı Julia Zumpano, "Avokado yağı, LDL kolesterolü düşürürken HDL'yi artırıyor ve iltihabı azaltıyor; bu, kalp krizi ve inme riskini minimize eden bir etki" şeklinde konuştu.

Bir başka çalışma, Missouri Medicine dergisinde yayınlanan araştırmada, avokado yağının omega-6 yağ asitleri dengesini koruyarak obezite ve otoimmün hastalık risklerini azalttığı belirtidi.

Üstelik, duman noktası 270°C'ye ulaşan bu yağ, kızartma ve fırınlama gibi yüksek sıcaklıklı pişirme yöntemlerinde bile besin değerlerini koruyor – zeytinyağının 190°C'de bozulmaya başladığı nokta karşısında büyük bir avantaj.

Uzmanlar, avokado yağının antioksidan zenginliğiyle de dikkat çektiğini belirtti.

George Mason Üniversitesi Beslenme ve Gıda Çalışmaları Bölümü'nden adjunct profesör Taylor Wallace, "Avokado yağı, vitamin E ve polifenollerle dolu; bu bileşenler, hücreleri oksidatif strese karşı korurken, karaciğer sağlığını destekliyor ve eklem ağrısını hafifletiyor" dedi.

Food & Function dergisindeki bir inceleme, avokado yağının iltihap azaltıcı özelliklerini doğrularken, ABD Tarım Bakanlığı (USDA) verileri de bir yemek kaşığında sadece 1 gram doymuş yağ içerdiğini ve 9 gram monodoymamış yağ sağladığını gösterdi. Bu, tereyağının yüzde 63 doymuş yağ oranına ve zeytinyağının daha sınırlı oleik asit profiline üstünlük sağladı.

PEKİ, BU SAĞLIKLI YAĞI MUTFAKTA NASIL KULLANMALI?

Kayıtlı diyetisyen Sheila Patterson, "Avokado yağı, salata soslarından ızgara etlere, hatta tatlı tariflerine kadar her alanda kullanılabilir; nötr tadı, yemeklerin doğal lezzetini bozmadan kalp sağlığını destekler" önerisinde bulundu. Ancak uzmanlar, günlük tüketimi 1-2 yemek kaşığıyla sınırlamayı tavsiye ediyor – zira her yağ, kalori yoğunluğu nedeniyle ölçülü kullanılmalı.

BBC Good Food'un kayıtlı beslenme uzmanı Kerry Torrens de, "Avokado yağı, zeytinyağına benzer şekilde kardiyovasküler faydalar sunsa da, daha yüksek duman noktasıyla günlük pişirme için ideal bir yükseltme" diye ekledi.