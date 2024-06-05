Terleme botoksunun yaz aylarında faydaları

Düzenleme: Cemile Balcı
Terleme botoksunun yaz aylarında faydaları

Yaz aylarının gelmesiyle artan sıcaklıklarla birlikte gündeme gelen terleme botoksunun yaz aylarındaki faydaları ortaya çıktı.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte artan sıcaklıklar, pek çok kişinin terleme sorununu da beraberinde getiriyor.

Ancak modern tıbbın sunduğu çözümlerden biri olan terleme botoksu, bu soruna etkili bir çözüm sunuyor.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Ece Karatan, "Terleme botoksu, özellikle koltuk altı bölgesinde aşırı terlemeyi önlemede oldukça etkili. Botulinum toksini, ter bezlerinin aşırı aktif olmasını engelleyerek terlemeyi kontrol altına alıyor" dedi.

Plastik Cerrahi Uzmanı Dr. Caner Kırmızıgül ise, "Terleme botoksu, estetik bir işlem olmanın yanı sıra, sosyal yaşamda da kişilere büyük rahatlık sağlıyor. Yaz aylarında yapılan bu işlem, terleme kaynaklı rahatsızlıkları ve kötü kokuları minimuma indiriyor" şeklinde konuşuyor.

Ayrıca, Nöroloji Uzmanı Dr. Sema Yıldırım, botoksun terleme üzerindeki etkilerine dair, "Botoksun nörolojik kullanımları arasında terleme tedavisi de bulunuyor. Sinir iletişimini bloke ederek ter bezlerinin aşırı çalışmasını önler ve bu sayede terleme azalıyor" açıklamasını yapıyor.

Uzman görüşleri ışığında terleme botoksu, yaz aylarında konforlu bir dönem geçirmek isteyenler için ideal bir çözüm olarak öne çıktı.

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