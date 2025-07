Terleme ve susuzluğun gizli tehlikesi! Vücudunuz alarm veriyor

Yaz aylarının kavurucu sıcakları, vücudun sıvı dengesini altüst ederek ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor.

Aşırı terleme ve yetersiz su tüketimi, özellikle kronik hastalığı olan bireylerde bilinç değişikliği, baş dönmesi, halsizlik ve bitkinlik gibi şikayetlerle hastanelere başvuruların artmasına neden oldu.

Uzmanlar, bu belirtilerin altında genellikle sıvı kaybı ve elektrolit dengesizliğinin yattığını belirtiyor ve yeterli su tüketiminin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Uzmanlar, sıcak havalarda terleme yoluyla kaybedilen sıvının yerine konulmaması durumunda böbreklerin alarm verdiğini söyleyerek, “Yaz mevsiminde artan terleme, özellikle yeterli su içmeyen bireylerde böbrek fonksiyonlarını olumsuz etkileyebilir. Bu durum uzun vadede böbrek yetmezliğine kadar gidebilir” uyarısında bulundu.

Uzmanlar, böbreklerin kanı süzme, kan basıncını düzenleme ve elektrolit dengesini koruma gibi kritik görevlerinin aksamaması için günlük sıvı alımının artırılması gerektiğini ifade etti.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Bilimsel çalışmalar, terleme ve yetersiz su tüketiminin sağlık üzerindeki etkilerini net bir şekilde ortaya koydu.

Journal of the American College of Cardiology’de yayımlanan bir araştırma, dehidrasyonun kalp üzerindeki yükü artırdığını ve sıcak havalarda kan damarlarında pıhtı oluşum riskini yükselttiğini gösterdi.

ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi’nden kardiyolog Dr. Seth Martin, “Aşırı terleme yoluyla kaybedilen sıvı ve elektrolitler, özellikle sodyum ve potasyum, kanın pıhtılaşma eğilimini artırarak kalp krizini tetikleyebilir” dedi.

The Lancet’te yayımlanan bir başka makale, sıcak havalarda sıvı kaybının çocuklarda yetişkinlere göre daha hızlı ilerlediğini ve erken müdahalenin hayati olduğunu vurguladı.

Dr. Emma Stokes, “Çocuklar susuzluklarını ifade edemeyebilir. Ebeveynler, terleme sonrası bol sıvı tüketimini sağlamalı ve şekerli içeceklerden kaçınmalı” önerisinde bulundu.

HANGİ BELİRTİLER ALARM VERİYOR?

Aşırı terleme ve yetersiz su tüketimi, vücutta ciddi komplikasyonlara yol açabiliyor. Uzmanlar, özellikle bilinç değişikliği, baş dönmesi, halsizlik, bitkinlik, kas krampları ve hızlı nabız gibi belirtilerin ciddiye alınması gerektiğini belirtti.

Uzmanlar, “Kronik hastalığı olan bireylerde bu belirtiler daha hızlı ortaya çıkabilir ve hastanelere başvurular artabilir. Yeterli sıvı alımı, bu hastaların hem kendileri hem de yakınları tarafından titizlikle takip edilmeli” dedi.

UZMANLARDAN HAYAT KURTARAN ÖNERİLER

Uzmanlar, sıcak havalarda sıvı kaybını önlemek için şu önerilerde bulundu:

Bol Sıvı Tüketimi: Günde en az 2-3 litre su içilmeli. Çocuklar için kilo başına 40-50 ml sıvı tüketimi hedeflenmeli.

Elektrolit Dengesi: Terleme yoluyla kaybedilen sodyum ve potasyum gibi elektrolitlerin yerine konulması için doğal meyve suları veya elektrolit içeren içecekler tercih edilebilir. Ancak şekerli ve kafeinli içeceklerden uzak durulmalı.

Doğru Beslenme: Salatalık, kavun ve domates gibi su içeriği yüksek besinler, vücudun sıvı ihtiyacını karşılamada etkili.

Sıcak Saatlerden Kaçınma: 11:00-16:00 saatleri arasında güneşe maruz kalmaktan kaçınılmalı, egzersizler sabah veya akşam saatlerinde yapılmalı.

Hafif Kıyafetler: Nefes alan, açık renkli ve bol kıysıvı kaybı ve sağlık sorunlarının önüne geçmek için hayati önem taşıyor.

Uzmanlar, özellikle kronik hastalığı olan bireylerin ve çocukların sıvı tüketimine daha fazla özen göstermesi gerektiğini vurguladı.