Terlemenin 8 nedeni

Yaz gelirken uzmanı insanların korkulu rüyası olan terlemenin 8 nedenini açıkladı.

Terlemenin 8 nedeni

Genellikle hava sıcaklıklarına, harekete ya da korku, heyecan gibi duygusal değişimlerde oluştuğu biliniyor.

Terlemeni vücut ısısını dengeleyen doğal bir mekanizma olduğu vurgulandı.

Yaz gelirken uzmanı insanların korkulu rüyası olan terlemenin 8 nedenini duyurdu.

İşte 8 neden…

- Kanserler

- Nörolojik sorunlar

- Aşırı terleme

- Hipoglisemi

- Menopoz

- Hormonal hastalıklar

- İlaçlar

-Enfeksiyonlar

TERLEME NEDİR?

Terleme, insanların derilerinde bulunan ter bezlerinden bir miktar su ile birlikte çözünmüş katıların salgılanmasıdır. Terlemenin temel amacı vücudun sıcaklık dengesini korumak ve düzenlemektir.

Karaciğer ve böbreğin yanı sıra vücuttaki atıkların atılma yollarından biridir. Terleme yoluyla atılan maddelerden bazıları tuz, amonyak, üre, mineraller ve zararlı maddelerdir. Koltuk altı, ayak tabanı, avuç içi ve yüz gibi bazı alanlarda, diğer vücut bölgelerine kıyasla daha fazla ter bezi bulunur.

Ortalama bir yetişkin günde maksimum 10-14 litreye kadar terleyebilir. Ter salgısı oluşturulduğu anda aslında kokusuzdur. Ancak bu salgı, ciltte bulunan bakteriler tarafından metabolize edildiğinde koku ortaya çıkar.

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