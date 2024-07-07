Terme Çayı’nın debisi 805 m3 saniyeyi gördü

Kaynak: İHA
Terme Çayı’nın debisi 805 m3 saniyeyi gördü

Samsun’un doğu kesiminde etkili olan yağış sonucu Terme Çayı’nın debisinin maksimum 805 m3 saniyeyi gördüğü belirtildi.

Samsun'un doğu kesimleri bugün şiddetli ve yer yer aşırı kuvvetle etkili oldu. Şiddetli yağışlar akarsuları coşturdu.

Yağış sonucu Salıpazarı ilçe merkezinden 583 m3/s, Bolas Çayı’ndan 524 m3/s maksimum debi ölçüldüğü açıklandı. Terme Çayı ana koldan ise maksimum 805 m3/s su geldiği vurgulandı. Bu su Terme ilçe merkezine azami 501 m3/s olarak uyaştı.

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Taşkın bölgesinde DSİ bünyesinde 9 ekskavatör, 3 treyler ve 4 binek araç olmak üzere toplam 16 makine ve 60 personel su boşaltımı için görev yapıyor. Yağışın durduğu bölgede Terme Çayı’ndaki su seviyenin de birkaç saat içerisinde gerilemeye başlaması bekleniyor.

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