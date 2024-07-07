Terme Çayı’nın debisi 805 m3 saniyeyi gördü

Samsun'un doğu kesimleri bugün şiddetli ve yer yer aşırı kuvvetle etkili oldu. Şiddetli yağışlar akarsuları coşturdu.

Yağış sonucu Salıpazarı ilçe merkezinden 583 m3/s, Bolas Çayı’ndan 524 m3/s maksimum debi ölçüldüğü açıklandı. Terme Çayı ana koldan ise maksimum 805 m3/s su geldiği vurgulandı. Bu su Terme ilçe merkezine azami 501 m3/s olarak uyaştı.

Taşkın bölgesinde DSİ bünyesinde 9 ekskavatör, 3 treyler ve 4 binek araç olmak üzere toplam 16 makine ve 60 personel su boşaltımı için görev yapıyor. Yağışın durduğu bölgede Terme Çayı’ndaki su seviyenin de birkaç saat içerisinde gerilemeye başlaması bekleniyor.