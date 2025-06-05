Terme’de kent bayramlaşması

Terme Belediyesi öncülüğünde ve Terme Kaymakamlığı iş birliğiyle belediye hizmet binası önünde düzenlenen program, ilçenin dört bir yanından gelen vatandaşları bir araya getirdi.

Bayramlaşma töreninde halkla bir araya gelen Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, bayramların birlik ve beraberliğin pekiştiği özel günler olduğuna vurgu yaptı.

Başkan Kul konuşmasında, "Bayramlar, birlik ve beraberliğimizin pekişmesi için sevinçli günlerimizdir. Bu mübarek günlerde bir araya gelerek kucaklaşmak, kırgınlıkları unutup kardeşliğimizi pekiştirmek en büyük arzumuzdur" dedi.

Bayramlaşma programına ayrıca Terme Kaymakamı Metin Maytalman, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, oda başkanları ile ilçe protokolü üyeleri katıldı. Protokol üyeleri, törene katılan vatandaşlarla tek tek bayramlaşarak iyi dileklerde bulundu.