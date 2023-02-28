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Araçlar soğuktan çalışmadı. Termometre eksi 21'i gösterdi

Ardahan’ın Göle ilçesinde hava sıcaklığının gece sıfırın altına 21,3 dereceye düşmesi nedeniyle evlerin camları buz tuttu, çeşmeler dondu, otomobiller çalışmadı.

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 11:01
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Termometre eksi 21'i gösterdi

Araçlar soğuktan çalışmadı. Termometre eksi 21'i gösterdi
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İHA'nın haberine göre, Ardahan’da soğuk hava etkisini sürdürüyor. Kentte gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 21,3 dereceyle Göle ilçesinde kaydedildi. 

Göle ilçesinde dondurucu soğuktan dolayı buz tutan çok sayıda araç çalışmadı. Vatandaşlar araçlarına sıcak su dökerek çalıştırmayı denedi.

Soğuktan aracı çalışmayan Mehmet Alkan, "Araç çalışmadı ve biz de sıcak su takviyesi ile çalıştırabildik. Yani her sabah aynı işlemi yapıyoruz’’ dedi.

Edinilen bilgiye göre, bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere 21,3 ile Ardahan’ın Göle ilçesinde yaşanırken, Merkezde eksi 11,5, Hanak'ta eksi 10,1, Çıldır'da eksi 11,6, Damal'da eksi 9,7, Posof'ta ise eksi 2,6 derece olarak ölçüldü.

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